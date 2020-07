Υγεία - Περιβάλλον

Χαρδαλιάς: Δεν υπάρχει σχεδιασμός για νέο γενικό lockdown

Επέστρεψε η ενημέρωση με τον Νίκο Χαρδαλιά. Από ποιες χώρες ήρθαν τα περισσότερα εισαγόμενα κρούσματα κορονοϊού. Τι είπε για τα πανηγύρια του Δεκαπενταύγουστου

«Όπου χρειαστεί να πάρουμε μέτρα, θα πάρουμε μέτρα. Δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός για γενικό lockdown σε οποιοδήποτε επίπεδο. Θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα πάμε σε τοπικά lockdown, αφού αυτό που θέλουμε το πετυχαίνουμε με στοχευμένα μέτρα», επισήμανε, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης σχετικά με τις εξελίξεις για τον COVID-19 που πραγματοποιήθηκε σήμερα, ενώ ξεκαθάρισε πως όπου χρειαστεί, θα ληφθούν τοπικά μέτρα.

Όπως ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς, από τα συνολικά 4.007 κρούσματα που είχαν καταγραφεί μέχρι την Κυριακή 19/7 στην Ελλάδα, 435 είναι σήμερα ενεργά, 1.030 έχουν πάρει εξιτήριο, ενώ στο σπίτι τους ανάρρωσαν 2.347 ασθενείς. Στον αρνητικό απολογισμό, μέχρι σήμερα συνολικά έχουν χάσει τη ζωή τους 195 άνθρωποι.

Συνολικά από 1η Ιουλίου έως 19 Ιουλίου ο αριθμός επιβεβαιωμένων κρουσμάτων των εισερχομένων στη χώρα ανέρχεται σε 295 εκ των οποίων τα 105 εντοπίστηκαν στα αεροδρόμια, τα 4 στα λιμάνια και τα 186 στα χερσαία σύνορα.

Ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε ότι το 78% των εισαγόμενων κρουσμάτων προέρχονται από χώρες της Βαλκανικής (225 από τα 295). Ειδικότερα, τα περισσότερα εισαγόμενα κρούσματα προέρχονται από τη Σερβία (78), και ακολουθούν η Βουλγαρία (63), η Ρουμανία (61) η Αλβανία(23) και οι ΗΠΑ (6).

Όσον αφορά τους ελέγχους για την τήρηση των μέτρων που έχουν πραγματοποιηθεί από 1η έως 19 Ιουλίου, αυτοί ανέρχονται συνολικά σε 7.379 ενώ τα επιβληθέντα πρόστιμα σε 425.

Eπιπλέον ο κ. Χαρδαλιάς ξεκαθάρισε για ακόμη μία φορά ότι πρώτο μέλημα είναι η υγεία των πολιτών γι αυτό και καθημερινά το υφυπουργείο παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Ερωτηθείς για το αν θα συνεχιστεί η απαγόρευση των πανηγυριών και τον Αύγουστο είπε ότι «είναι νωρίς να πω οτιδήποτε για την απαγόρευση των πανηγυριών τον Αύγουστο», ωστόσο προσέθεσε ότι θεωρεί ότι και τον Αύγουστο δεν θα πρέπει να γίνουν πανηγύρια.