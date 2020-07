Πολιτική

Ταμείο Ανάκαμψης: Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στη συμφωνία

Τα πρώτα σχόλια για την ευρωπαϊκή συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης σχολιάζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Για «ιστορική συμφωνία για την Ευρώπη και την Ελλάδα» έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός μετά τη μαραθώνια συνεδρίαση των 27 ηγετών, ενώ ο Υπουργός Οικονομικών μιλώντας στον ΑΝΤ1 δήλωσε ότι, το σχέδιο της Ελλάδας για την εκμετάλλευση των επιχορηγήσεων θα είναι έτοιμο στα μέσα Οκτωβρίου, οπότε και θα παρουσιαστεί στην Ευρώπη.

Οι αντιδράσεις, ωστόσο, από την αντιπολίτευση δεν άργησαν.

Χαρίτσης: Οι σκληροί του Βορρά επέβαλλαν τους όρους

«Μετά από τέσσερα εικοσιτετράωρα διαπραγματεύσεων στη Σύνοδο Κορυφής φαίνεται να επιβλήθηκαν οι όροι του Βορρά απέναντι στις χώρες του Νότου, που έχουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ. Χαρακτήρισε, δε, «λαθροχειρία του πρωθυπουργού να μιλά για 70 δισ. για τη χώρα μας, προσθέτοντας τα ποσά του πακέτου στήριξης με αυτά του προϋπολογισμού 2021-2027».

Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε ότι από τη συμφωνία προκύπτει σημαντική μείωση των επιδοτήσεων, από τα 500 δισ. στα 390 δισ., «ενώ μπαίνει το ζήτημα της δυνατότητας να μπλοκαριστούν κονδύλια για κάποιο κράτος-μέλος, κυρίως με το ζήτημα των αιρεσιμοτήτων, οι οποίες ειδικά στη χώρα μας πήραν τον χαρακτήρα επιβολής μέτρων λιτότητας». «Είναι σημαντικό να υπάρξει σχέδιο ώστε να αποφύγουμε την επανάληψη των πολιτικών και των αντιμεταρρυθμίσεων που η κοινωνία μας πλήρωσε πολύ ακριβά στα πρώτα χρόνια του μνημονίου και να μη μπούμε σε ένα φαύλο κύκλο μέτρων λιτότητας και νέας κρίσης», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ότι «δυστυχώς, η πρώτη εικόνα που έχουμε από τις προτάσεις που η ίδια η κυβέρνηση καταθέτει μέσω της επιτροπής Πισσαρίδη σε σχέση με αυτές τις μεταρρυθμίσεις είναι ότι κατευθύνονται σε μια κατάσταση παρόμοια με αυτή που ζήσαμε στο πρώτο και το δεύτερο μνημόνιo». Δηλαδή, «με ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού και μεταρρυθμίσεις περικοπών αντί για μια επεκτατική πολιτική», εξήγησε. Όπως σημείωσε, δεν υπάρχει η πολυτέλεια επιστροφής σε τέτοιες λογικές, αντίθετα, «αυτό που χρειάζεται η ελληνική οικονομία είναι στήριξη της εργασίας, στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με απευθείας ρευστότητα και στήριξη των συμπολιτών μας που χάνουν το εισόδημά τους μέσα στην κρίση». «Αυτά προτείναμε στο πρόγραμμά μας "Μένουμε Όρθιοι", που δυστυχώς απέρριψε ασυζητητί η κυβέρνηση Μητσοτάκη», τόνισε.

Γεννηματά: Σημαντική ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιηθεί

«Ως σημαντική ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιηθεί με σχέδιο, όραμα και ουσιαστικό διάλογο των πολιτικών δυνάμεων και των κοινωνικών εταίρων», εκτίμησε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, τις αποφάσεις που έλαβε η Σύνοδος Κορυφής μετά τις τετραήμερες σκληρές διαπραγματεύσεις των Ευρωπαίων ηγετών.

Από το Ηράκλειο, δεύτερο σταθμό της περιοδείας της στην Κρήτη, η κ. Γεννηματά ανέφερε ότι «στο Κίνημα Αλλαγής δουλεύουμε συστηματικά, σε ανοιχτή γραμμή με τους παραγωγικούς φορείς και θα καταθέσουμε το πλαίσιο των δικών μας προτάσεων στη ΔΕΘ».

«Επιτέλους, η Ευρώπη, παρά τα παζάρια και τους συμβιβασμούς όσων επιμένουν στη λιτότητα, έκανε ένα βήμα μπροστά», σημείωσε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής. Ωστόσο, παρατήρησε ότι για ακόμα μία φορά παρέπεμψε στις ελληνικές καλένδες την ανάληψη πρωτοβουλιών που οφείλει για την αντιμετώπιση της τουρκικής προκλητικότητας και έτσι διατηρεί την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Η κ. Γεννηματά τόνισε ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει ευθύνη για αυτό, όπως και για την επιμονή του να αρνείται τον διάλογο με τους αρχηγούς των πολιτικών δυνάμεων για τη διαμόρφωση εθνικής γραμμής και μηνύματος αποφασιστικότητας προς κάθε κατεύθυνση.

ΚΚΕ: Νέα βάρη και δεσμά για τους λαούς της Ευρώπης

«Οι αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής προμηνύουν νέα βάρη και δεσμά για τους λαούς της Ευρώπης, προς τους οποίους συνολικά η ΕΕ είναι, όχι μόνο "φειδωλή", αλλά βαθιά εχθρική. Άλλωστε, αυτό που κρίνεται για μια ακόμη φορά δεν είναι το "ύψος του πακέτου", αλλά οι όροι και οι τελικοί αποδέκτες του», αναφέρει το ΚΚΕ, σε ανακοίνωσή του, για τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Ο συμβιβασμός, που επήλθε, δεν μπορεί να κρύψει τους ισχυρούς ανταγωνισμούς από τους οποίους μαστίζεται το εσωτερικό της αντιδραστικής αυτής Ένωσης. Εχθρικά για τα λαϊκά συμφέροντα είναι όλα τα "στρατόπεδα" των διαφόρων αστικών κρατών της ΕΕ. Η παραπέρα εμβάθυνση και ενοποίηση της ΕΕ, που προωθεί η συμμαχία "των κρατών του Νότου", ανοίγει τον δρόμο για την πιο αποτελεσματική εφαρμογή ενιαίων αντιδραστικών κατευθύνσεων σε βάρος των λαών», προσθέτει το ΚΚΕ.

«Οι αποφάσεις σκιαγραφούν τον τρόπο λειτουργίας του Ταμείου Ανάκαμψης που περιέχει, από τη μία, νέους όρους και μέτρα σε βάρος των εργαζομένων και από την άλλη πακτωλό χρημάτων προς τους επιχειρηματικούς ομίλους, μέρος των οποίων θα κατευθυνθεί για την περαιτέρω προώθηση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας. Όλα τα παραπάνω θα διασφαλίζονται τόσο με το υπάρχον αντιλαϊκό πλαίσιο της ΕΕ όσο και με νέους μηχανισμούς εποπτείας και συναπόφασης, που παραπέμπουν σε νέα μνημόνια διαρκείας», τονίζει το ΚΚΕ και επισημαίνει: «Από αυτήν την άποψη, είναι έκθετοι στον ελληνικό λαό, τόσο η κυβέρνηση της ΝΔ, που σκόπιμα παραπλανά για το περιεχόμενο των αποφάσεων της ΕΕ, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα αστικά κόμματα, που εδώ και καιρό έχουν σπεύσει να χαιρετίσουν τη δημιουργία του συγκεκριμένου Ταμείου».

«Οι εργαζόμενοι όχι μόνο δεν μπορούν να έχουν καμία προσδοκία αλλά απαιτείται να βρεθούν σε θέσεις μάχης για να αποκρούσουν, να συγκρουστούν με τη στρατηγική της ΕΕ, του κεφαλαίου και των κυβερνήσεών τους, έτσι ώστε να μην πληρώσουν ξανά τα σπασμένα της νέας καπιταλιστικής κρίσης», καταλήγει η ανακοίνωση του ΚΚΕ.

Βαρουφάκης: Τεράστια ήττα για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Τεράστια ήττα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, χαρακτήρισε την εξέλιξη της Συνόδου Κορυφής ο Γραμματέας του ΜέΡΑ 25 Γιάνης Βαρουφάκης που επισκέπτεται την Κρήτη και σήμερα βρέθηκε στην Ιεράπετρα. Όπως δήλωσε ο κ. Βαρουφάκης πρόκειται για ήττα, πρώτον γιατί κάποιες χώρες θα μιμηθούν την Θάτσερ και την μεγάλη Βρετανία και θα πάρουν χρήματα πίσω, ως όρο το κλείσιμο της συμφωνίας που αποτελεί μια συμφωνία αποδόμησης της Ε.Ε και δεύτερον και σημαντικότερον όπως τόνισε, γιατί αυτές οι ενισχύσεις καλό είναι που θα έρθουν αλλά είναι πολύ λίγες καθώς όπως σημείωσε, από τα 19 δισ. θα πρέπει να αφαιρεθούν αυτά που χρωστάμε.

«Το ποσό αυτό το υπολογίζω στα 10 δισ. σε μια περίοδο τριών ετών, αλλά αυτό πρέπει να το αντισταθμίσουμε με το τεράστιο οστικό κύμα ύφεσης που θα έρθει από του χρόνου δεδομένου ότι θα μας ζητήσουν ισολογισμένο προϋπολογισμό. Ο κ. Σταϊκούρας έχει δεσμευθεί πρωτογενές πλεόνασμα του χρόνου το οποίο σημαίνει 9% του ΑΕΠ υφεσιακά μέτρα. Οπότε έχεις μια ενίσχυση από αυτό το ενισχυμένο ΕΣΠΑ που συμφώνησαν σήμερα το οποίο θα είναι το 1% του ΑΕΠ για κάθε χρόνο. Άρα 1,5% μείον και 9% ύφεση, μιλάμε για μια σκληρή πραγματικότητα που δεν είχε λόγο να πολιτογραφηθεί σε αυτή τη Σύνοδο Κορυφής η οποία θα μείνει στην ιστορία ως άλλη μια σύνοδος που οι ευρωπαίοι ηγέτες ουσιαστικά αποδόμησαν την ΕΕ και δημιούργησαν συνθήκες ασφυξίας και λιτότητας για το μεγαλύτερο μέρος της ΕΕ χωρίς κανένα λόγο», δήλωσε ο κ. Βαρουφάκης.

Ο γραμματέας του ΜέΡΑ 25 αναφέρθηκε και στα 70 δισ. που δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα φτάσουν στην Ελλάδα λέγοντας ότι αυτά τα χρήματα δεν υπάρχουν.

«Που τα βρήκε τα 70 δισ. ο κ. Μητσοτάκης; Προσέθεσε στα 19 χωρίς να αφαιρέσει αυτά που χρωστάμε, ολόκληρο το ΕΣΠΑ. Μα αυτό υπήρχε και μάλιστα το νέο ΕΣΠΑ είναι μικρότερο της προηγούμενης εξαετίας. Αυτή η τακτική των μνημονιακών πρωθυπουργών να παίρνουν το ΕΣΠΑ, να το φουσκώνουν, να το προσθέτουν στα χρήματα που θα πάρουν οι μικρομεσαίοι, είναι μια διαδικασία απελπισίας. Δεν υπάρχουν 70 δισ. και ο κ. Μητσοτάκης έχει δικαίωμα στον αυτοεξευτελισμό, αλλά και οι Έλληνες πολίτες έχουν δικαίωμα σε κάτι καλύτερο από το πέμπτο μνημόνιο και τη σκληρή λιτότητα που θα φέρει το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν υποστήριξε το ευρωομόλογο και δέχθηκε ένα ενισχυμένο ΕΣΠΑ ως αντιστάθμισμα μιας νέας υφεσιακής μνημονιακής πολιτικής του χρόνου», συμπλήρωσε ο κ. Βαρουφάκης ο οποίος είχε επαφές και στον 'Αγιο Νικόλαο με παραγωγικούς φορείς του Νομού Λασιθίου.

Ελληνική Λύση: Κατώτερες των περιστάσεων οι αποφάσεις των 27

«Κατώτερες των περιστάσεων οι αποφάσεις των ηγετών των 27, αφού μείωσαν δραστικά τους προϋπολογισμούς 2021-27, αγνόησαν προκλητικά τις αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου, καπέλωσαν την Επιτροπή στη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης και εξαφάνισαν δωρεάν οικονομική βοήθεια 110 δις ευρώ», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής Λύσης στην οποία σχολιάζεται η συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Μπορούσαν ευρωπαϊκότερα;», διερωτάται το γραφείο Τύπου του κόμματος, που συνεχίζει κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό.

«Ο πρωθυπουργός δε, ως άλλος ‘Μωυσής’ διπλασίασε στα λόγια τα λεφτά που θα πάρει η Ελλάδα σε σχέση με την επίσημη ανακοίνωση της κομισιόν. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν γυρνά με 70 δις ζεστό χρήμα αλλά με μνημόνιο 13 δις ευρώ και με πολύ σκληρότερους όρους: Η Τρόικα έγινε κουαρτέτο!

Την ίδια στιγμή η Ελλάδα ‘κατάφερε’ να μείνει έξω από το ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης, την ώρα που περιφέρειες της μαστίζονται από τη φτώχεια, ταμείο που όμως κατάφερε να εισέλθει η Κύπρος! Αυτή είναι η πικρή αλήθεια!».