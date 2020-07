Κοινωνία

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την ιδιωτική εκπαίδευση

Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για το νομοσχέδιο που φέρνει αλλαγές στην ιδιωτική εκπαίδευση. Οι στόχοι του.

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για την ιδιωτική εκπαίδευση μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Παιδείας κάνει λόγο για «ασφυκτικό και συγκεντρωτικό πλαίσιο λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων, αδυναμία αποτελεσματικής διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, έλλειψη ευελιξίας στα εβδομαδιαία ωρολόγια προγράμματα και σε πρόσθετες εκπαιδευτικές και άλλες δραστηριότητες, περιορισμούς στις δυνατότητες επιπλέον απασχόλησης των εκπαιδευτικών και περιορισμούς στη χρήση εγκαταστάσεων».

Ως εκ τούτου, ως στόχοι της νομοθετικής πρωτοβουλίας ορίζονται οι εξής:

α) Η απλοποίηση πλαισίου λειτουργίας, η μεγαλύτερη αυτονομία και ευελιξία στην οργάνωση και λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων και η μείωση του κρατικού παρεμβατισμού.

β) Η αποτελεσματικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και η στήριξη των εκπαιδευτικών.

γ) Η αξιοποίηση κτηριακών εγκαταστάσεων και η ευελιξία.

Σύμφωνα με το υπουργείο, τα οφέλη για τους μαθητές είναι η αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, καθώς εισάγεται σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, της σχολικής μονάδας και των εκπαιδευτικών, ενώ παρέχεται η η δυνατότητα για διευρυμένο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα, διαμορφωμένο από το σχολείο με ευελιξία, με τη δυνατότητα του σχολείου να διαχειριστεί με μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία το ανθρώπινο δυναμικό του προς όφελος της παρεχόμενης εκπαίδευσης (π.χ. να προβλέπει τη διδασκαλία μαθημάτων από ειδικότητες συγκεκριμένου κλάδου, να απομακρύνει ακατάλληλο εκπαιδευτικό). Παρέχεται επίσης η δυνατότητα να ορίζει το ίδιο το σχολείο τους διευθυντές και υποδιευθυντές του, και να καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του σχολείου, χωρίς έλεγχο σκοπιμότητας από κρατικούς παράγοντες. Παρέχεται, τέλος, η δυνατότητα για απογευματινές δραστηριότητες αλλά και για δραστηριότητες τους θερινούς μήνες.

Για τους εκπαιδευτικούς, από την άλλη πλευρά, δίνεται η δυνατότητα:

Να εργάζονται και σε πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες μετά το πέρας του (υποχρεωτικού ή διευρυμένου) ωραρίου με πρόσθετη αμοιβή.

Να εργάζονται παράλληλα σε κέντρα ξένων γλωσσών και άλλους φορείς εκπαίδευσης με πρόσθετη αμοιβή.

Να εργάζονται με πρόσθετη αμοιβή σε δραστηριότητες της σχολικής μονάδας και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (και όχι μόνο μέχρι 30 Ιουνίου).

Προβλέπονται συμβάσεις αορίστου χρόνου για τους εκπαιδευτικούς, ενώ καταργούνται οι συμβάσεις διετίας που τους οδηγούσαν σε δυσμενή θέση.

Ακόμη, θεσμοθετείται, για πρώτη φορά στα δημόσια σχολεία της χώρας, η συστηματική διδασκαλία των Ειδικών Μαθημάτων που εξετάζονται στις Πανελλαδικές Εξετάσεις (σχέδιο, μουσική, ξένες γλώσσες), ενώ προβλέπεται η λειτουργία των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και για το σχολικό έτος 2020-2021.

«Μετά την ψήφιση του νόμου για την αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου, ολοκληρώνουμε μία πρώτη σημαντική παρέμβαση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και με τον εκσυγχρονισμό του ιδιωτικού σχολείου» δήλωσε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. «Το εν λόγω νομοσχέδιο μετουσιώνει την πολιτική επιλογή μας να απελευθερώσουμε το ιδιωτικό σχολείο από τον ασφυκτικό κρατικό εναγκαλισμό, την υπερρύθμιση και τον περιορισμό των δυνατοτήτων του» πρόσθεσε.