Κόσμος

Έφηβη πήρε εκδίκηση για τον θάνατο των γονιών της

Κορίτσι... "ράμπο" σκότωσε δύο Ταλιμπάν και τραυμάτισε πολλούς άλλους για να εκδικηθεί τον φόνο των γονιών της από τους αντάρτες.

Μία έφηβη στο Αφγανιστάν σκότωσε δύο Ταλιμπάν και τραυμάτισε πολλούς άλλους για να εκδικηθεί τον φόνο των γονιών της, τους οποίους μόλις είχαν σκοτώσει οι αντάρτες μπροστά από το σπίτι τους επειδή στήριζαν την κυβέρνηση, ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Το περιστατικό σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα όταν οι Ταλιμπάν εισέβαλαν στο σπίτι της Κάμαρ Γκουλ, της έφηβης ο πατέρας της οποίας ήταν προεστός του χωριού που βρίσκεται στην κεντρική επαρχία Γορ.

Οι Ταλιμπάν αναζητούσαν τον πατέρα της επειδή στήριζε την αφγανική κυβέρνηση, δήλωσε ο επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας Χαμπιμπουραχμάν Μαλεκζάντα.

Τον έσυραν έξω από το σπίτι του και όταν η σύζυγός του αντιστάθηκε, οι Ταλιμπάν τους σκότωσαν και τους δύο.

“Η Κάμαρ Γκουλ, που βρισκόταν μέσα στο σπίτι, άρπαξε ένα όπλο που είχε η οικογένεια. Σκότωσε τους δύο Ταλιμπάν που είχαν δολοφονήσει τους γονείς της και τραυμάτισε πολλούς άλλους”, πρόσθεσε.

Η έφηβη είναι 14 με 16 ετών, σύμφωνα με διάφορους αξιωματούχους.

Άλλα μέλη των Ταλιμπάν έσπευσαν να επιτεθούν στο σπίτι της οικογένειας, όμως οι χωρικοί και φιλοκυβερνητικές πολιτοφυλακές τους απώθησαν.

Η έφηβη και ο μικρότερος αδελφός της οδηγήθηκαν από τις αφγανικές δυνάμεις ασφαλείας σε ασφαλές μέρος, εξήγησε ο Μοχάμεντ Άρεφ Άμπερ, εκπρόσωπος του κυβερνήτη της επαρχίας.

Αφού έγινε γνωστό το περιστατικό οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης γέμισαν με σχόλια που χαιρετίζουν την “ηρωική” πράξη της κοπέλας. Μια φωτογραφία της έφηβης να φορά μαντίλα και να έχει ένα όπλο στα γόνατα έχει γίνει viral.

“Βγάζω το καπέλο στο θάρρος της!”, έγραψε η Ναζίμπα Ράχμι στο Facebook. “Η ισχύς μιας Αφγανής κοπέλας”, έγραψε μια άλλη χρήστρια του Διαδικτύου, η Φαζίλα Αλιζάντα.