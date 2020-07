Life

Στη Σκιάθο ο Σεΐχης του Κατάρ

Ένα από τα μεγαλύτερα mega-yachts του κόσμου μετέφερε τον πρώην Πρωθυπουργού του Εμιράτου στο αγαπημένο του νησί.

Στην αγαπημένη του Σκιάθο, για άλλη μία φορά, έφθασε ο σεΐχης του Κατάρ και πρώην πρωθυπουργός του Εμιράτου Χαμάντ μπιν Τζασίμ μπιν Τζαμπέρ αλ Θάνι, για να περάσει ένα μέρος των διακοπών του. Ο σεΐχης Αλ Θάνι έφθασε στην Σκιάθο με το πλωτό του ανάκτορο, την περίφημη θαλαμηγό του "Al Mirqab", μήκους 133 μέτρων που χαρακτηρίζεται ως ένα από τα μεγαλύτερα και πολυτελέστερα mega-yachts ανά την υφήλιο.

Η πολυτελής θαλαμηγός του σεΐχη προερχόμενη από την μαρίνα του Φλοίσβου, αγκυροβόλησε σήμερα το πρωί στον όρμο της ακτής Μάραθα, βραβευμένη επί πολλά χρόνια με την "Γαλάζια Σημαία" και απέναντι από το πολυτελές εμβληματικό ξενοδοχείο "Skiathos Palace", αποτελώντας θέμα συζητήσεων και θαυμασμού από τον κόσμο, ντόπιους και τουρίστες, που αντικρίζουν την θαλαμηγό.

Το περίφημο "Al Mirqab" εδώ και χρόνια «δένει» απαραιτήτως για μερικές ημέρες στα Μάραθα της Σκιάθου, αφού το νησί των Σποράδων αποτελεί τον αγαπημένο τόπο του σεΐχη Χαμάντ μπιν Τζασίμ μπιν Τζαμπέρ αλ Θάνι και της οικογενείας του, ο οποίος διατηρεί και άριστες προσωπικές σχέσεις με τους ιδιοκτήτες του "Skiathos Palace" αλλά και τον δήμαρχο Σκιάθου Θοδωρή Τζούμα που είχε προσκληθεί και επισκεφθεί στην Ντόχα τον σεΐχη.

Στην θαλαμηγό του σεΐχη, που επιβαίνουν τόσο ο ίδιος, όσο και μέλη της οικογένειάς του, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα υγειονομικής ασφάλειας και τα 50 μέλη του πληρώματος, υπεβλήθησαν σε τεστ για τον covid-19 πριν ξεκινήσει η "περιπλάνηση" στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, επί της θαλαμηγού υπάρχει μόνιμο ιατρικό προσωπικό αλλά και μοριακός αναλυτής ώστε να γίνονται συνεχείς έλεγχοι.

Για λόγους κυρίως υγειονομικής ασφάλειας ,σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, άνθρωποι του σεΐχη Αλ Θάνι ζήτησαν ευγενικά από τους διαχειριστές της ακτής Μάραθα, να αποκλεισθεί ένα μικρό τμήμα της υπέροχης αμμώδους παραλίας προκειμένου να κολυμπήσουν και να απολαύσουν την ομορφιά του τοπίου, τόσο ο σεΐχης όσο και μέλη της οικογένειάς του, χωρίς ενοχλήσεις και φωτογραφήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πλωτό παλάτι του Καταρινού κροίσου, μήκους 133 μέτρων, είναι το έκτο μεγαλύτερο yacht στον κόσμο και ένα από τα τρία ακριβότερα που έχουν κατασκευαστεί. Έχει πλήρωμα 51 ατόμων, διαθέτει 12 σουίτες, δύο πισίνες, ελικοδρόμιο, γυμναστήριο, τζακούζι και αίθουσα κινηματογράφου, ενώ κόστισε 300.000.000 ευρώ. Ναυπηγήθηκε το 2008 στη Γερμανία και χαρακτηρίστηκε το πιο σύγχρονο και πολυτελές σκάφος εκείνης της χρονιάς. Στο εσωτερικό του υπάρχουν έπιπλα σκαλισμένα στο χέρι, καναπέδες με πολλά μαξιλάρια, χαλιά Περσίας, μαρμάρινα δάπεδα και μπρούτζινες χειρολαβές, ενώ τους τοίχους κοσμούν πίνακες διάσημων ζωγράφων μεταξύ των οποίων έργα των Βαν Γκογκ και Πικάσο. Κάθε σουίτα διαθέτει δικό της μπάνιο και μπαλκόνι στο κατάστρωμα του σκάφους.

Σε παλαιότερες επισκέψεις του στην Σκιάθο, ο σεΐχης Χαμάντ μπιν Τζασίμ μπιν Τζαμπέρ αλ Θάνι, είχε βγει κατ΄επανάληψη στην Χώρα της Σκιάθου, είχε περπατήσει στα πανέμορφα σοκάκια της παλιάς πόλης, δείπνησε σε φημισμένα εστιατόρια του νησιού και διατηρεί φιλίες και γνωριμίες στο νησί του Παπαδιαμάντη.