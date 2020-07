Πολιτική

Διπλή πρόκληση από την Τουρκία: NAVTEX στο Καστελόριζο και υπερπτήσεις

Επιμένει να προκαλεί η Άγκυρα. Σε επιφυλακή και διπλωματική ψυχραιμία η Αθήνα.

Τουρκικές έρευνες στα νότια και ανατολικά του Καστελόριζου από σήμερα έως και τις 2 Αυγούστου ανήγγειλε η υδρογραφική υπηρεσία Αττάλειας.

Σύμφωνα με τη NAVTEX είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθούν έρευνες από σήμερα έως τις δύο Αυγούστου στη θαλάσσια περιοχή που εκτείνεται περίπου 200 μίλια ανατολικά της Κρήτης και περίπου 180 μίλια νότια του Καστελόριζου.

Η Τουρκική NAVTEX είναι η ακόλουθη:

TURNHOS N/W : 0977/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 21-07-2020 11:23)

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUC REIS, ATAMAN AND CENGIZ HAN BETWEEN 21 JUL-02 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.13 N – 030 06.38 E

33 40.95 N – 028 46.62 E

33 47.37 N – 028 20.27 E

33 52.98 N – 027 59.97 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 022059Z AUG 20.

Η Άγκυρα έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα πλεύσει στην περιοχή το ερευνητικό πλοίο Oruc Reis και για τον λόγο αυτό έχουν τεθεί σε επιφυλακή οι ένοπλες δυνάμεις σε όλη την επικράτεια.

Την ίδια ώρα, ζεύγος τουρκικών F-16 πραγματοποίησε υπερπτήσεις σήμερα στις 14:23 στη νήσο Στρογγύλη και στο Καστελόριζο στα 12.500 πόδια.

Επιπρόσθετα, στις 14:56, το ίδιο ζεύγος τουρκικών F-16 πραγματοποίησε υπέρπτηση πάνω από το Καστελόριζο, στα 29.000 πόδια.

Τις τελευταίες ώρες παρατηρείται αυξημένη κινητικότητα στη ναυτική βάση του Ακσάζ και έχουν βγει από εκεί 15 ναυτικές μονάδες γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό και στην Αθήνα και στο Πολεμικό Ναυτικό που βρίσκεται σε ύψιστη επιφυλακή.

Τόσο το Υπουργείο Εξωτερικών όσο και το Υπουργείο Άμυνας παρακολουθούν με ψυχραιμία τις κινήσεις της Άγκυρας, ενώ την ίδια ώρα, όπως συμβαίνει άλλωστε το τελευταίο διάστημα, δυνάμεις του Πολεμικού Ναυτικού βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Δεν αποκλείεται μάλιστα τις επόμενες ώρες μονάδα του Πολεμικού Ναυτικού να κατευθυνθεί στην περιοχή προκειμένου να παρακολουθεί τις κινήσεις του τουρκικού σκάφους.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Armyvoice.gr συναγερμός έχει σημάνει σε όλες τις περιοχές των συνόρων από τον Έβρο έως και το Καστελόριζο, ενώ ανακαλούνται και άδειες.

Πληροφορίες που κάνουν λόγο ακόμα και για μερική επιστράτευση δεν έχουν ακόμα επιβεβαιωθεί, αν και περιλαμβάνονται στα σχέδια. Το βέβαιο είναι ότι ο ελληνικός στόλος εσπευσμένα βγαίνει σε όλο το Αιγαίο.