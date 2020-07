Αθλητικά

Παγιάτος και επίσημα στο Παναθηναϊκό

Ο Ντάνι Πογιάτος είναι και επίσημα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Η ανακοίνωση της "πράσινης" ΠΑΕ.

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε σήμερα και επίσημα την έναρξη της συνεργασίας του με τον Ντάνι Πογιάτος, με τον Ισπανό προπονητή να υπογράφει συμβόλαιο διετούς διάρκειας με το «τριφύλλι».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Ισπανό προπονητή Daniel Poyatos! Το συμβόλαιο που υπέγραψε ο 42χρονος προπονητής έχει διετή διάρκεια.

Στο επιτελείο του θα βρίσκονται ο βοηθός προπονητή Marcel Sans Navarro, ο προπονητής φυσικής κατάστασης Miguel Gomila Andreu και ο προπονητής τερματοφυλάκων Josep Pascual Trabal.

Ο Ντάνι Πογιάτος γεννήθηκε στη Βαρκελώνη στις 23 Ιουνίου 1978. Έκανε τα πρώτα του προπονητικά βήματα στις ακαδημίες της Εσπανιόλ περνώντας κατά σειρά από τις Κ15, Κ17 και Κ19 του συλλόγου από το 2008 έως και το 2012. Στη συνέχεια ανέλαβε τις ακαδημίες της εθνικής Μπαχρέιν, οδηγώντας την Κ18 στην τρίτη θέση του Gulf Cup των αντίστοιχων κατηγοριών που διεξήχθη στη Ντόχα του Κατάρ. Τη σεζόν 2015/16 επέστρεψε στην πατρίδα του για λογαριασμό της εθνικής Νέων της Καταλονίας, πριν αναλάβει για πρώτη φορά την Κ18 της Ρεάλ Μαδρίτης την αγωνιστική περίοδο 2016/17 και την οδηγήσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το καλοκαίρι του 2017 αποδέχθηκε την πρόταση του Ζόρντι Κρόιφ προκειμένου να γίνει βοηθός του στην πρώτη ομάδα της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Υπό τις οδηγίες τους, ο σύλλογος από το Ισραήλ κατέκτησε το Λιγκ Καπ, ενώ τερμάτισε στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος. Τον Ιούλιο του 2018 συμφώνησε με τη Ρεάλ Μαδρίτης για να αναλάβει και πάλι την Κ18. Υπό την καθοδήγησή του οδήγησε εφέτος την ομάδα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο Μαρθέλ Σανς Ναβάρο γεννήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου του 1982 και έχει περάσει από πολλές θέσεις στα τμήματα υποδομής της Μπαρτσελόνα.

Ο Μιγκέλ Γκομίλα Αντρέου γεννήθηκε στις 23 Μαΐου 1983 και στο παρελθόν έχει εργαστεί σε Λέιδα, Εσπανιόλ, Εσπανιόλ Β’, Ρουμπίν Καζάν, Αχμάτ Γκρόζνι και Μαγιόρκα.

Ο Χόσεπ Πασκουάλ Τραβάλ γεννήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 1985 και έχει κατά το παρελθόν εργαστεί ως προπονητής τερματοφυλάκων στην Εσπανιόλ Β’, στην ολυμπιακή ομάδα του Μπαχρέιν, στην Ανόρθωση, στην εθνική Καταλονίας, στην Αλ Ραγιάν και στην Τουλούζ».