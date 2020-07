Κοινωνία

Λήξη συναγερμού για την εξαφάνιση 57χρονης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βρέθηκε η γυναίκα, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων. Τι αναφέρει "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Αίσιος τέλος στην περιπέτεια της Χατζηκωνσταντίνου Ελένης. Η 57χρονη βρέθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (21/7), δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Όπως αναφέρει το "Χαμόγελο του Παιδιού", η Χατζηκωνσταντίνου Ελένη, εντοπίστηκε στην περιοχή της Καβάλας από Αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας, είναι καλά στην υγείας της και επέστρεψε στην οικογένειά της.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Χατζηκωνσταντίνου Ελένη για οτιδήποτε χρειαστεί.

Η συμμετοχή όλων μας, βοηθά να βρεθούν τα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο, διότι η εξαφάνιση ενός ατόμου ανεξαρτήτως χρώματος, καταγωγής και θρησκείας είναι ένα πολύ σοβαρό γεγονός, για όποιο λόγο και αν γίνεται.