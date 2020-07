Πολιτική

Έκτακτη σύσκεψη Τσίπρα για τις τουρκικές προκλήσεις

Ποιοι συμμετείχαν καιι τι συχζητήθηκε στην σύσκεψη, υπό τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ...

H τουρκική προκλητικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της έκτακτης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε υπό του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξη Τσίπρα, με τον τομεάρχη της ΚΟ για θέματα Εθνικής Άμυνας, Θοδωρή Δρίτσα, τον πρώην υπουργό Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελο Αποστολάκη, τον πρώην Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Πτέραρχο Χρήστο Χριστοδούλου, τον πρώην Αρχηγό ΓΕΣ, Αντιστράτηγο Γεώργιο Καμπά και τον διπλωματικό του σύμβουλο, Βαγγέλη Καλπαδάκη.

Σύμφωνα με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη σύσκεψη εξετάστηκαν «η διαρκής κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας, τόσο πριν όσο και αμέσως μετά τη Σύνοδο Κορυφής, όπου δεν συζητήθηκαν εν τέλει κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας, καθώς και η NAVTEX που εξέδωσε σήμερα η γειτονική χώρα για έρευνες του URUC REIS εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας».

«Μετά την πλήρη διπλωματική αποτυχία στη Σύνοδο Κορυφής, το ελάχιστο που περιμένω από την κυβέρνηση είναι, σε περίπτωση απόπειρας έρευνας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, να μην κάνει τίποτα λιγότερο από όσα κάναμε εμείς τον Οκτώβρη του 2018», υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, σύμφωνα με τις εν λόγω πηγές. Οι ίδιες πηγές υπενθύμιζαν ότι τον Οκτώβριο του 2018 η Ελλάδα με τη φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς απέτρεψε τουρκικό πλοίο από το να πραγματοποιήσει έρευνες εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.