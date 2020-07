Κόσμος

Αγία Σοφία: Ο Ιμάμογλου αγνοεί τον Ερντογάν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποφάσισε ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης ενόψει της πρώτης προσευχής στις 24 Ιουλίου...

Ο Ιμάμογλου έχει δηλώσει την αντίθεσή του με την απόφαση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί. Κι Έχει εκφράσει τη λύπη του επισημαίνονοντας πως πρόκειται για ένα ζήτημα που εργαλειοποιείται χάριν της εσωτερικής πολιτικής σκηνής.

Έτσι, στις 24 Ιουλίου που είναι η πρώτη προγραμματισμένη προσευχή στην Αγία Σοφία ως τζαμί, θα απουσιάζει καθώς θα βρίσκεται στην Άγκυρα προκειμένου να τιμήσει την επέτειο της υπογραφής της Συνθήκης της Λωζάννης.

Έστρωσαν τιρκουάζ χαλιά στην Αγία Σοφία

Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες στην Αγία Σοφία προκειμένου στις 24 Ιουλίου να είναι όλα έτοιμα για την πρώτη μουσουλμανική προσευχή μετά από 86 χρόνια, όπως έχει ανακοινώσει ο Ερντογάν.

Τα μοναδικά ψηφιδωτά και οι τοιχογραφίες θα καλύπτονται με κουρτίνες, όπως έχει επιβεβαιώσει προ ημερών ο εκπρόσωπος του Τούρκου προέδρου, Ιμπραήμ Καλίν. Μάλιστα, άρχισαν να τοποθετούνται και τιρκουάζ χαλιά εντός της Αγίας Σοφίας, τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες από τουρκικά Μέσα, αποτελούν προσωπική επιλογή του Τούρκου προέδρου Ερντογάν, ο οποίος πρόσφατα δήλωσε ότι «η απελευθέρωση της Αγίας Σοφίας» ήταν το μεγαλύτερο νεανικό του όνειρο.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με όσα υποστήριξε στη Yeni Safak ο επικεφαλής του εργοστασίου που κατασκευάζει τα χαλιά που θα στρωθούν στο δάπεδο της Αγίας Σοφίας, αυτά θα έχουν συνολικό εμβαδόν 4.000 τ.μ., εκ των οποίων τα 2.000 τ.μ. είναι έτοιμα. Τα χαλιά έχουν βάρος 5 κιλών ανά τετραγωνικό μέτρο και πάχος 16 χιλιοστών, ενώ είναι κατασκευασμένα από φυσικό μαλλί ζώων που εκτρέφονται αποκλειστικά στην Τουρκία.