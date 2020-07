Οικονομία

Παράταση για την απόσυρση ταμειακών μηχανών

Πότε λήγει η νέα διορία για την αντικατάσταση των ταμεικών μηχανών που δεν μπορούν να συνδεθούν ηλεκτρονικά με την ΑΑΔΕ

Παρατείνεται έως την 31η Οκτωβρίου η προθεσμία για την απόσυρση των ταμειακών μηχανών που δεν μπορούν να συνδεθούν online με την ΑΑΔΕ, καθώς και η προθεσμία για την αναβάθμιση των τεχνικών προδιαγραφών των ΦΗΜ.

Η παράταση των προθεσμιών, η οποία προβλέπεται σε αποφάσεις που υπέγραψε σήμερα ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, κρίθηκε απαραίτητη, τόσο λόγω τόσο των συνθηκών της πανδημίας, όσο και για να δοθεί ικανός χρόνος για την ανάπτυξη των υπηρεσιών των παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης στη λιανική, ως εναλλακτική επιλογή για τις επιχειρήσεις με ταμειακές μηχανές που πρέπει να αντικατασταθούν.