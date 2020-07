Life

Βαρύ πρόστιμο στην Μπαρ Ραφαέλι για φοροδιαφυγή

Σε φυλάκιση 16 μηνών καταδικάστηκε η μητέρα της.

Η Μπαρ Ρεφαέλι, το διάσημο μανεκέν, κρίθηκε ένοχη σήμερα για φοροδιαφυγή και καταδικάστηκε σε βαρύ πρόστιμο και σε 9 μήνες κοινωφελή εργασία από δικαστήριο του Τελ Αβίβ.

Η Ρεφαέλι δήλωσε ένοχη στην κατηγορία της υποβολής ψευδών φορολογικών δηλώσεων την περίοδο που ζούσε στο εξωτερικό με σκοπό να αποφύγει τη φορολόγησή της στο Ισραήλ. Μετά την καταδικαστική απόφαση, θα πρέπει να πληρώσει αναδρομικά τους φόρους της αλλά και να καταβάλει πρόστιμο ύψους 2,5 εκατομμυρίων σέκελ (περίπου 638.000 ευρώ). Για διάστημα εννέα μηνών θα πρέπει επίσης να προσφέρει κοινωφελή εργασία.

Οι Ισραηλινοί πολίτες που ζουν στο εξωτερικό δεν είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν τα εισοδήματα που αποκτούν εκτός του Ισραήλ. Όμως οι αρχές υποψιάζονταν ότι το τοπ-μόντελ και η μητέρα της είχαν δημιουργήσει μια εικονική διεύθυνση στο εξωτερικό ώστε να πληρώνουν λιγότερους φόρους.

Η Τζίπι Ρεφαέλι, η μητέρα της Μπαρ, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 16 μηνών, πρόστιμο 2,5 εκατομμύριων σέκελ και αναδρομική καταβολή των φόρων της.

Και οι δύο γυναίκες είχαν δηλώσει ένοχες, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας διαπραγμάτευσης της ποινής τους. Με την καταδίκη τους, κλείνει μια υπόθεση που ήταν ανοιχτή εδώ και πολλά χρόνια, δεδομένου ότι η Μπαρ είχε συλληφθεί για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2015.

Η Μπαρ Ρεφαέλι, η πρώην σύντροφος του Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, προκάλεσε την οργή πολλών Ισραηλινών αφού κατάφερε να αποφύγει τη διετή, υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στο Ισραήλ, όταν παντρεύτηκε έναν φίλο του πατέρα της. Χώρισε λίγο καιρό μετά.

Οι παντρεμένες και οι έγκυες γυναίκες εξαιρούνται από τη στρατιωτική θητεία.

Σήμερα η Μπαρ Ρεφαέλι είναι παντρεμένη με τον Ισραηλινό επιχειρηματία Άντι Έζρα.