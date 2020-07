Υγεία - Περιβάλλον

e-ΕΦΚΑ - ΚΕΠΑ: νέα διαδικαστία για την πιστοποίηση αναπηρί

Τι αλλάζει σε ότι αφορά την λήψη και την υποβολή δικαιολογητικών.

Τη νέα διαδικασία διαπίστωσης αναπηρίας για την παράταση παροχής καθορίζει έγγραφο του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). Υπενθυμίζεται ότι, με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3996/2011, από την 1η Ιανουαρίου 2011, δημιουργήθηκε το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων.

Σύμφωνα με την τηρούμενη έως σήμερα πρακτική, πριν από τη λήξη της παροχής (αναπηρίας, θανάτου και επιδομάτων) και για τη συνέχιση αυτής, χορηγείται στους συνταξιούχους παραπεμπτικό σημείωμα, προκειμένου να απευθύνονται στο ΚΕΠΑ για αξιολόγηση του βαθμού αναπηρίας τους.

Όπως επισημαίνεται στο έγγραφο, «δεδομένου ότι πρόκειται για χρονοβόρα διαδικασία, που δημιουργεί καθυστερήσεις στην κρίση των ενδιαφερομένων από τις Υγειονομικές Επιτροπές και προς αποφυγή ταλαιπωρίας, καταργείται η ανωτέρω διαδικασία και, προκειμένου να οριστεί ημερομηνία εξέτασης, θα υποβάλλεται στη γραμματεία της επιτροπής η προηγούμενη διοικητική πράξη (απόφαση), στην οποία αναγράφεται η έναρξη και η λήξη της προηγούμενης παροχής. Η ίδια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθείται και στις περιπτώσεις παράτασης επιδόματος απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού».

Εναλλακτικά, σε περιπτώσεις που, ενώ έχει λήξει το αρχικό χρονικό διάστημα αναπηρίας, που χορήγησε η αρμόδια επιτροπή ΚΕΠΑ, δεν έχει εκδοθεί συνταξιοδοτική απόφαση (π.χ. όταν υπάρχει αλληλογραφία μεταξύ των εντασσόμενων στον e-ΕΦΚΑ φορέων που δεν έχει ολοκληρωθεί), ο συνταξιούχος μπορεί να προσκομίσει την προηγούμενη γνωμάτευση των ΚΕΠΑ, προκειμένου να οριστεί ημερομηνία εξέτασής του.