Ο καιρός για τους αγρότες

Ενισχυμένο μελτέμι και ζέστη την Τετάρτη. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Γενικά αίθριος αναμένεται την Τετάρτη ο καιρός.

Οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν στα ανατολικά και η έντασή τους στο Αιγαίο θα φτάσει κατά τη διάρκεια της ημέρας 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, στα δυτικά ηπειρωτικά και τη Μακεδονία.

Ο καιρός την Τετάρτη σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, ενημερώνει για την παρουσία ακάρεων και τετράνυχου στην πιπεριά υπαίθρου.

Συμπτώματα: Oι κορυφές των προσβεβλημένων από ακάρεα φυτών παραμορφώνονται, τα φύλλα κατσαρώνουν και αποκτούν καφέ αποχρωματισμό ή μπρούτζινο χρώμα. πράσινος τετράνυχος συνήθως εμφανίζεται στην κάτω επιφάνεια των φύλλων, στην πάνω επιφάνεια των φύλλων εμφανίζεται η ζημιά σαν μικρές ασπροκιτρινες κηλίδες, στην συνέχεια τα φύλλα κιτρινίζουν και τελικά νεκρώνεται όλο το φυτό.

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των τετρανύχων.

Συστάσεις: Να γίνει ψεκασμός μόνον όταν διαπιστωθεί η παρουσία του εντόμου στην καλλιέργεια με επιτρεπόμενα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

