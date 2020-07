Life

Άμπερ Χερντ: Φοβόμουν ότι ο Τζόνι Ντεπ θα με σκότωνε

Όσα υποστηρίζει στην κατάθεσή της για τη ζωή της δίπλα στον διάσημο ηθοποιό.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός Άμπερ Χερντ δήλωσε σήμερα ότι φοβόταν πως ο πρώην σύζυγός της, ο γνωστός σταρ Τζόνι Ντεπ, θα την σκότωνε, στην κατάθεσή της στη δίκη που είναι σε εξέλιξη στο Λονδίνο εναντίον της ταμπλόιντ The Sun.

Η Χερντ, καταθέτοντας ως μάρτυρας υπεράσπισης υπέρ της εφημερίδας, την οποία ο Ντεπ κατηγορεί ότι τον δυσφήμισε παρουσιάζοντάς τον ως βίαιο, σε ένα ρεπορτάζ τον Απρίλιο του 2018, υποστήριξε ότι ο πρώην σύζυγός της την απειλούσε, την εκφόβιζε και της ασκούσε σωματική και ψυχολογική βία.

Ορισμένα από τα επεισόδια αυτά «ήταν τόσο σοβαρά που φοβόμουν ότι θα με σκότωνε, είτε σκοπίμως, είτε επειδή θα έχανε τον έλεγχο» ανέφερε στη γραπτή μαρτυρία της η 34χρονη ηθοποιός.

Το ζευγάρι πήρε διαζύγιο το 2017, μετά από 15 μήνες θυελλώδους γάμου. Η Χερντ, κατά την έκδοση του διαζυγίου, απέσυρε την κατηγορία σε βάρος του 57χρονου συζύγου της για βιαιοπραγία και εκείνος δέχτηκε να της παραχωρήσει 7 εκατομμύρια δολάρια, που τα δώρισε σε διάφορες οργανώσεις.

Όταν ρωτήθηκε από τη δικηγόρο του Ντεπ, την Έλινορ Λόους, η Άμπερ Χερντ επιβεβαίωσε ότι ήταν θύμα επαναλαμβανόμενης σωματικής βίας. «Απείλησε πολλές φορές να με σκοτώσει, ιδίως προς το τέλος της σχέσης μας», πρόσθεσε. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε μια διαφωνία που είχαν το 2015, όταν βρίσκονταν σε ένα ξενοδοχείο στο Τόκιο και συζητούσαν το προγαμιαίο σύμφωνό τους. Εκείνος «κάθισε στην πλάτη μου και με χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού», περιέγραψε. Κατά τη διάρκεια του καυγά «είπε ότι δεν το ήθελε (το σύμφωνο), ότι μου είχε εμπιστοσύνη και ότι μόνος τρόπος για να τελειώσει (ο γάμος) ήταν ο θάνατος», πρόσθεσε.

Η Χερντ θεωρεί επίσης ότι ο Ντεπ «την κράτησε όμηρο επί τρεις ημέρες», όταν πήγε να τον επισκεφθεί στην Αυστραλία, όπου ήταν σε εξέλιξη τα γυρίσματα της ταινίας «Οι Πειρατές της Καραϊβικής». Σε ένα σπίτι «απομονωμένο, σε απόσταση 20 λεπτών από κάθε βοήθεια», βρέθηκε «χωρίς να μπορεί να φύγει» μαζί με έναν «βίαιο, μανιοκαταθλιπτικό άνθρωπο, που έχει προβλήματα διπολισμού και ψύχωση που του προκάλεσαν τα ναρκωτικά», τα οποία κατανάλωνε καθημερινά, μαζί με αλκοόλ, περιέγραψε.

«Ήταν το χειρότερο πράγμα που έχω βιώσει ποτέ. Είχα τραύματα στη μύτη και τα χείλια, είχα κοψίματα στα χέρια», συνέχισε, υποστηρίζοντας ότι ο Ντεπ είχε «παρανοϊκές παραισθήσεις», ουρούσε μπροστά σε άλλους ανθρώπους και έκρυψε ωμό κρέας σε μια ντουλάπα.

Ο ίδιος απέδιδε την ευθύνη των πράξεών του όχι στον εαυτό του αλλά στο «τέρας». «Μιλούσε για αυτό σαν να ήταν ένα άλλο πρόσωπο, μια άλλη προσωπικότητα που τα έκανε όλα αυτά και όχι ο ίδιος».

Η Άμπερ Χερντ υποστηρίζει επίσης ότι πρόσωπα του περιβάλλοντος του Ντεπ προσπαθούσαν να την πείσουν «να μείνει ή να επιστρέψει» μετά τα βίαια επεισόδια. Και εκείνη έμεινε στη σχέση τους, ελπίζοντας ότι θα τον βοηθούσε να απεξαρτηθεί.