Κοινωνία

“Μακρυχέρηδες” δρούσαν στο “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που και πώς συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Αερολιμένα Αθηνών…

Συνελήφθησαν, βραδινές ώρες της 17/7, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, τρεις αλλοδαποί ηλικίας 49, 44 και 36 ετών, για διακεκριμένες κλοπές.

Οι 3 συλληφθέντες την προηγούμενη μέρα και με τη μέθοδο της απασχόλησης αφαίρεσαν πορτοφόλι μέσα από τσάντα, που ήταν τοποθετημένη εντός οχήματος στο χώρο στάθμευσης του Αερολιμένα. Άμεσα, οι κατηγορούμενοι επιβιβάστηκαν σε όχημα και αποχώρησαν από το σημείο.

Μετά την καταγγελία της παθούσας και την επακόλουθη έρευνα, αστυνομικοί του ανωτέρω Τμήματος, ταυτοποίησαν τους δράστες, τους εντόπισαν στο κέντρο της Αθήνας και τους συνέλαβαν.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το αφαιρεθέν πορτοφόλι, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των -1.350- ευρώ.

Επιπρόσθετα ταυτοποιήθηκε ο 36χρονος, ως δράστης κλοπής που είχε σημειωθεί την 10-7-2020 στην αίθουσα αφίξεων του Αερολιμένα, εντός καταστήματος υγειονομικού χαρακτήρα.

Ο 49χρονος και ο 36χρονος, είχαν συλληφθεί και κατά το παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.