“Βροχή” οι καταγγελίες για την Έλεν ντε Τζένερις

Τι αναφέρουν εργαζόμενοι για την υψηλής τηλεθέασης εκπομπή της και τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτήν.

Συνεχίζονται οι καταγγελίες για την εκπομπή της Έλεν ντε Τζένερις από πρώην, αλλά και νυν συνεργάτες.

Ένας νυν και δέκα πρώην εργαζόμενοι στο «The Ellen DeGeneres Show» μίλησαν στο Buzzfeed News, διατηρώντας την ανωνυμία τους, για τα όσα βίωσαν δουλεύοντας για τη διάσημη παρουσιάστρια – κωμικό, στο πλαίσιο έρευνας σχετικά με τις συνθήκες στο χώρο εργασίας της εκπομπής, το οποίο λένε ότι είναι γεμάτο με «ρατσισμό, φόβο και εκφοβισμό».

Παρόλο που η Έλεν έχει προωθήσει εδώ και καιρό το σύνθημα «να είσαι ευγενικός» το προσωπικό στην εκπομπή της φαίνεται ότι γνώρισε ακριβώς το αντίθετο. «Το να είσαι ευγενικός είναι βλακείες και συμβαίνει μόνο όσο οι κάμερες είναι ανοιχτές. Όλα για το σόου γίνονται», είπε ένας πρώην συνεργάτης της. «Ξέρω ότι δίνουν χρήματα σε ανθρώπους και τους βοηθούν, αλλά είναι για το σόου».

Μία μαύρη υπάλληλος, η οποία εργάστηκε για 1,5 χρόνο στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της Έλεν είπε ότι βίωσε «ρατσιστικά σχόλια, φόβο και μικροεπιθέσεις». Ένας παραγωγός της εκπομπής κάποια στιγμή είπε σ’ αυτήν και σε έναν άλλο μαύρο υπάλληλο ότι μπορεί να τους μπερδεύει γιατί είχαν και οι δύο πλεξούδες τα μαλλιά τους. Σε μια άλλη περίπτωση, μια κειμενογράφος της εκπομπής της είπε: «Λυπάμαι, ξέρω μόνο τα ονόματα των λευκών που εργάζονται εδώ». Οι συνάδελφοί της αντί να αντιδράσουν άρχισαν να γελούν με το σχόλιο.

Ένας άλλος πρώην υπάλληλος που εργάστηκε στην εκπομπή για ένα χρόνο είπε ότι επισκέφτηκε μια μονάδα ψυχικής υγείας μετά από μία απόπειρα αυτοκτονίας που έκανε, αλλά όταν επέστρεψε στη δουλειά του ανακοίνωσαν ότι έχει απολυθεί. «Νομίζουμε ότι εάν κάποιος έχει κάνει απόπειρα αυτοκτονίας δεν θα θέλει να προσθέσει κι άλλο άγχος στη ζωή του», του είπαν.

Σε απάντηση στην έρευνα του Buzzfeed, οι παραγωγοί στην εκπομπή εξέδωσαν μια δήλωση για τις καταγγελίες των εργαζομένων. Οι εκτελεστικοί παραγωγοί Andy Lassner, Ed Galvin και Mary Connelly υποσχέθηκαν να «κάνουν το καλύτερο».

«Κατά τη διάρκεια σχεδόν δύο δεκαετιών, 3.000 επεισόδια, που απασχολούν πάνω από 1.000 άτομα προσωπικό, έχουμε προσπαθήσει να δημιουργήσουμε ένα ανοιχτό, ασφαλές και χωρίς αποκλεισμούς εργασιακό περιβάλλον», δήλωσαν. «Είμαστε πραγματικά θλιμμένοι και λυπούμαστε που μάθαμε ότι ακόμη και ένα άτομο στην οικογένεια παραγωγής μας είχε αρνητική εμπειρία. Δεν έχει να κάνει με το ποιοι είμαστε, ούτε με το ποιοι προσπαθούμε να γίνουμε, ούτε καν με την αποστολή την οποία μας έχει αναθέσει η Έλεν για μας. Για την εγγραφή, η καθημερινή ευθύνη του σόου της Έλεν είναι αποκλειστικά δικής μας. Τα παίρνουμε όλα αυτά πολύ σοβαρά και συνειδητοποιούμε, καθώς πολλοί στον κόσμο μαθαίνουν, ότι πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας καλύτερα, δεσμευόμαστε να κάνουμε το καλύτερο και θα το κάνουμε».

Παρά τις φήμες για τη συμπεριφορά της Έλεν, μια πρώην υπάλληλος επιμένει ότι δεν είναι η παρουσιάστρια το πραγματικό πρόβλημα πίσω στα παρασκήνια της εκπομπή της. «Οι άνθρωποι επικεντρώνονται στις φήμες για το πώς η Έλεν είναι κακή και άλλα παρόμοια, όμως αυτό δεν είναι το πρόβλημα», είπε. «Το ζήτημα είναι αυτοί οι τρεις εκτελεστικοί παραγωγοί που είναι υπεύθυνοι για όλους αυτούς τους ανθρώπους [και] που κάνουν την ασκούν και εφαρμόζουν αυτό το αίσθημα εκφοβισμού. Πιστεύουν ότι όλοι όσοι εργάζονται στο The Ellen Show είναι τυχεροί που εργάζονται εκεί – “Άρα αν έχετε κάποιο πρόβλημα, πρέπει να φύγετε γιατί θα προσλάβουμε κάποιον άλλο γιατί όλοι θέλουν να εργαστούν εδώ”.