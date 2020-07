Life

“Παρουσιάστε!”: Η πρώτη ανάγνωση (εικόνες)

Ο ANT1 ντύνεται στα χακί και οι προετοιμασίες για την νέα σειρά με τον Γιάννη Μπέζο, ξεκινούν…

Το «Παρουσιάστε!» έρχεται τη νέα σεζόν με τον Γιάννη Μπέζο να πρωταγωνιστεί και να σκηνοθετεί!

Το καστ της καινούριας κωμωδίας του ΑΝΤ1 ολοκληρώθηκε και όλοι οι συντελεστές έδωσαν ραντεβού για την πρώτη ανάγνωση των σεναρίων το μεσημέρι της Τρίτης 21 Ιουλίου, στα στούντιο Κάππα. Τα γυρίσματα της σειράς αναμένεται να ξεκινήσουν στα τέλη Ιουλίου.

Όλα αρχίζουν όταν δύο στρατόπεδα σε παραμεθόριο περιοχή συγχωνεύονται για λόγους οικονομίας. Αναπόφευκτα ακολουθεί η σύγκρουση των δύο διοικητών για το ποιος θα κερδίσει την εύνοια του Υπουργείου και τη διοίκηση του νέου στρατοπέδου.

Το σενάριο της σειράς υπογράφει ο Μάκης Πιτταράς, ενώ την καρέκλα του σκηνοθέτη μοιράζονται ο Γιάννης Μπέζος και ο Μιχάλης Βογιατζάκης.

Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Μπέζος, Μανώλης Μαυροματάκης, Λένα Ουζουνίδου, Βασιλική Τρουφάκου, Θοδωρής Κατσαφάδος, Βαλέρια Κουρούπη, Ελεάνα Καυκαλά, Κυριάκος Σαλής, Βίκτωρας Πέτσας, Θάλεια Σταματέλου, Ηλίας Κωστάκης, Σταύρος Μαρκάλας, Γιώργος Ζυγούρης, Μάνος Καζαμίας, Γιάννης Απέργης, Αλέξης Βιδαλάκης, Μάριος Δερβιτσιώτης.

Εκτέλεση Παραγωγής: JK Productions