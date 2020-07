Κοινωνία

Ηλεκτρονική απάτη: Ελεύθερος, χωρίς όρους, ο αστυνομικός

Τι ανακοίνωσε ο συνήγορός του, μετά την απολογία του αστυνομικού…

Ελεύθερος χωρίς κανέναν περιοριστικό όρο, αφέθηκε το μεσημέρι της Τρίτης αμέσως μετά την απολογία του ενώπιον της Β’ Ειδικής Ανακρίτριας Θεσσαλονίκης και με τη σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ο Αστυνομικός από τη Φθιώτιδα, Υποδιοικητής σε Αστυνομικό Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας.

Ο Αστυνομικός είχε συλληφθεί την περασμένη Πέμπτη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, μαζί με άλλα τέσσερα άτομα, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και απάτες μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, με κέρδος άνω των 300.000 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του συνηγόρου του, Αλέξη Κούγια:

«Το δικηγορικό μας γραφείο ανέλαβε την υπεράσπιση του Υποδιοικητή του Α.Τ. Στυλίδας Δ.Τ., ο οποίος κατηγορήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για δήθεν συμμετοχή του σε εγκληματική οργάνωση, η οποία διέπραττε απάτες μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, και ως δήθεν αυτουργός του εγκλήματος της ηλεκτρονικής απάτης.

Σήμερα, ενώπιον της 2ης Ειδικής Ανακρίτριας Θεσσαλονίκης ο επικεφαλής του γραφείου μας κ. Αλέξιος Κούγιας υπέβαλε ένσταση ακυρότητας της προδικασίας και ζήτησε την ακυρότητα της ποινικής δίωξης. Το αίτημα έγινε δεκτό και αποσύρθηκαν οι κατηγορίες, με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να παραμένει ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους.

Αναμένεται η έκδοση απαλλακτικού βουλεύματος».