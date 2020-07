Πολιτική

Μητσοτάκης: η Τουρκία επιλέγει τον λάθος δρόμο

"Με αυτοπεποίθηση και απόλυτη ετοιμότητα παρακολουθούμε τις κινήσεις της Άγκυρας", διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός. Τι είπε με τον Χ. Μάας για την Σύνοδο Κορυφής.

Με τον υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, Χάικο Μάας, που πραγματοποιεί επίσκεψη εργασίας στην Ελλάδα συναντήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης λίγες ώρες μετά την επιστροφή του από τις Βρυξέλλες.

Κατά την έναρξη της συνάντησης ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις ενέργειες της Άγκυρας. «Δυστυχώς η επικαιρότητα με υποχρεώνει να ξεκινήσω από μια παρατήρηση: Η Τουρκία για ακόμα μια φορά προσθέτει έναν ακόμα κρίκο στις επιθετικές ενέργειες απέναντι στην Ελλάδα, απέναντι στην Κύπρο, απέναντι τελικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά.

Δεν ξέρω αν ενοχλείται καθ' οποιοδήποτε τρόπο από την ευρωπαϊκή και εθνική επιτυχία, η οποία διαδραματίστηκε στις Βρυξέλλες, σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι η Ελλάδα παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις με αυτοπεποίθηση, με σιγουριά και απόλυτη ετοιμότητα.

Και βέβαια η αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος και της Κύπρου συνιστά αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ευρώπης τελικά», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Και πρόσθεσε: «Προσβλέπουμε στη στήριξη των συμμάχων μας αλλά πρέπει να γνωρίζετε κι εσείς ότι εφόσον η Τουρκία εξακολουθεί να κινείται σε αυτή την κατεύθυνση η επιβολή κυρώσεων από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Τουρκίας θα είναι μονόδρομος. Είναι στο χέρι της Τουρκίας να επιλέξει τι σχέση θέλει να έχει με την Ελλάδα, με την Κύπρο, με την Ευρώπη. Πιστεύω όμως ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται να επιλέγει τον λάθος δρόμο».

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών συνεχάρη τον πρωθυπουργό για την επιτυχή κατάληξη της Συνόδου Κορυφής «διότι είστε, προφανώς τμήμα, είστε κομμάτι αυτής της μεγάλης ιστορικής επιτυχίας».

Επίσης ανέφερε ότι η ΕΕ αντέδρασε και αντιμετώπισε αυτή την κρίση, δείχνοντας πυγμή, αλληλεγγύη και έχοντας ένα μέλημα: Να μην αφήσει κανέναν, καμία χώρα, πίσω.

«Αυτή είναι μια πάρα πολύ ουσιαστική, πολύ σημαντική απόφαση και -όπως είπε η Καγκελάριος- η Ελλάδα συνέβαλε σε πολύ μεγάλο βαθμό και με πολύ εποικοδομητικό ρόλο τον οποίο ανέλαβε σε αυτή την επιτυχία», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στη στάση της Τουρκίας επιβεβαίωσε όσα είπε ο Κυρ. Μητσοτάκης και αντικατοπτρίζεται, όπως υπογράμμισε, και στις αποφάσεις του Συμβουλίου υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Αντικατοπτρίζει τις συστάσεις ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των κρατών-μελών, ότι έχουμε ξεκάθαρη στάση, αλληλεγγύης προς την Ελλάδα και προς την Κύπρο. Αυτός θα είναι και ο ρόλος μας στο πλαίσιο της Γερμανικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταστήσαμε, επίσης, σαφέστατο προς την Τουρκία -όπως είπατε ακριβώς και εσείς- ότι είναι πράγματι στο χέρι της, εφόσον δώσει τέλος σε αυτή την προκλητική στάση απέναντι στην Ελλάδα, να μπορέσει να ενσωματωθεί σε έναν διάλογο. Στην αντίθετη περίπτωση θα ήταν αδύνατο κάτι τέτοιο», τόνισε.

Και συνέχισε: «Επίσης, επιτρέψτε μου, να σας πω με κάθε σαφήνεια -να επιβεβαιώσω δηλαδή- ότι με σθένος θα ακολουθήσουμε αυτή τη γραμμή απέναντι στην Τουρκία τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο επίπεδο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζετε, ότι η Καγκελάριος αναλαμβάνει ενεργό ρόλο. Είναι πραγματικά στρατευμένη προς αυτή την κατεύθυνση. Το ίδιο σθεναρά και με ανάληψη δράσης θα αντιμετωπίσουμε και το ζήτημα του μεταναστευτικού. Αυτό που επιθυμούμε -και είναι μέλημά μας- είναι να μην επαναληφθούν λάθη τα οποία έγιναν κατά το παρελθόν, να αφεθούν δηλαδή χώρες -όπως η Ελλάδα, πρώτα απ' όλα- μόνη της στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Αργότερα συνέβη ακριβώς το ίδιο και με την Ιταλία. Αυτό που επιθυμούμε, λοιπόν, είναι να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Θα ταχθούμε υπέρ του να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση, να υπάρχει από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ μεγαλύτερη αλληλεγγύη ώστε να καταστήσουμε σαφές ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν μόνο δικαιώματα, αλλά έχουν και υποχρεώσεις έναντι των άλλων κρατών και ότι με τη συμβολή τους θα πρέπει να κοιτάξουμε να έχουμε μια λύση. Και θέλω να είστε σίγουρος ότι έχετε την αμέριστη υποστήριξη της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης».