Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “θέρισε” 13 ζωές σε μοναστήρι του Μίτσιγκαν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Μονή είχε κλείσει τις “πύλες” της στους επισκέπτες από τις 14 Μαρτίου...

Δεκατρείς μοναχές έχασαν την ζωή τους από κορονοϊό στην ίδια μονή στο Μίσιγκαν. Οι 12 πέθαναν μέσα σ' έναν μήνα.

Οι καλόγριες που ζούσαν στο φραγκισκανικό μοναστήρι των Αδελφών Felician στη Λιβόνια του Μίσιγκαν, ήταν όλες ηλικιωμένες, και συγκεκριμένα από 79 έως 99 ετών. Οι 12 πέθαναν από 10 Απριλίου έως 10 Μαΐου.

Άλλες 18 “χτυπήθηκαν” από τον ιό αλλά οι 17 ανέρρωσαν, αφού δέχθηκαν θεραπεία. Ηη μία εξ αυτών έχασε την μάχη στις 27 Ιουνίου ανεβάζοντας τα θύματα της μονής στα 13.

Οι περισσότερες ήταν δασκάλες. Ζούσαν και εργάζονταν όλες μαζί στο μοναστήρι που φιλοξενούσε 65 μοναχές πριν από την πανδημία. Η Ηγουμένη ανέφερε πως ο ιός έπεσε σαν πυρκαγιά στη μονή. Στις 14 Μαρτίου έκλεισε η είσοδος στους επισκέπτες αλλά εργαζόμενοι, όπως νοσοκόμες, βοηθοί και προσωπικό τραπεζαρίας επιτρέπονταν ακόμη. Μόλις κόλλησαν δύο μοναχές αμέσως μετέδωσαν τον ιό και στις υπόλοιπες.

Η πρώτη που απεβίωσε ήταν η 99χρονη Μέρι Λουίζα Βαβρζνιάκ, στις 10 Απριλίου. Ακολούθησαν άλλες τέσσερις την ίδια εβδομάδα, ενώ έως τις 10 Μαΐου πέθαναν και οι άλλες εφτά. Οι υπόλοιπες αδερφές δεν κατάφεραν να παραβρεθούν στην κηδεία τους λόγω των κανόνων του κορονοϊού.