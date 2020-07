Κοινωνία

Φωτιές σε Κορινθία και Λακωνία

Δύο πυρκαγιές ξέσπασαν στους νομούς Κορινθίας και Λακωνίας, στην περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ειδικότερα, στην Κορινθία, το πύρινο μέτωπο αποτεφρωσε δασική έκταση στην περιοχή Ελληνοχώρι του δήμου Βέλου- Βόχας'

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 28 πυροσβέστες με 12 οχήματα, καθώς και ένα πεζοπόρο τμήμα. Τελικά την έθεσαν υπό έλεγχο το βράδυ της Τρίτης

Αντιθέτως, στην Λακωνία, είναι σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Καρβελά, του δήμου Ανατολικής Μάνης. Επί τόπου βρίσκονται 26 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα. Μεχρι τη δύση του ήλιου ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποιούσαν ένα ελικόπτερο και δύο αεροπλάνα.

Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής για τις πυρκαγιές

Από Ω/19:00/20-07-2020 έως Ω/19:00/21-07-2020, εκδηλώθηκαν 58 δασικές πυρκαγιές και συνολικά επιχείρησαν: 451 πυροσβέστες, 202 οχήματα, οκτώ (8) ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, οκτώ (8) Α/Φ και επτά (7) Ε/Π, με την συνδρομή εθελοντών πυροσβεστών καθώς και υδροφόρων και μηχανημάτων έργου των Περιφερειών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι περισσότερες πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.