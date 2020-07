Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: τι έδειξαν τα τεστ σε τουρίστες στα δημοφιλή νησιά

Σχεδόν το 20% του συνόλου των ταξιδιωτών υποβλήθηκαν σε μοριακά τεστ. Πόσα δείγματα βρέθηκαν θετικά και που.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 18.264 ταξιδιώτες έχουν, ήδη, υποβληθεί σε μοριακά τεστ στα Διεθνή Αεροδρόμια της Ρόδου, της Κω, της Μυκόνου, της Σαντορίνης και της Καρπάθου.

Συγκεκριμένα, κατά το διάστημα από 1 έως 17 Ιουλίου στο αεροδρόμιο της Ρόδου διενεργήθηκαν 8.305 μοριακοί έλεγχοι, στο αεροδρόμιο της Κω 4.343 έλεγχοι, στο αεροδρόμιο της Μυκόνου 2.848 έλεγχοι, σε αυτό της Σαντορίνης 2.464 και τέλος στο αεροδρόμιο της Καρπάθου 304 έλεγχοι.

Βάσει των στοιχείων αυτών, ένα ποσοστό της τάξεως του 19% από τους επιβάτες που έφτασαν στα διεθνή αεροδρόμια των Κυκλάδων και Δωδεκανήσου με πτήσεις από το εξωτερικό, κατά το παραπάνω διάστημα, υπεβλήθησαν σε μοριακό έλεγχο για COVID-19.

Στο χρονικό αυτό διάστημα των 17 ημερών, στο σύνολο των 18.264 επιβατών που ελέγχθηκαν με μοριακά τεστ βάσει του αλγορίθμου, οι επιβάτες που εντοπίστηκαν θετικοί στον κορονοϊό ήταν στο σύνολο πέντε. Πιο συγκεκριμένα, δύο επιβάτες στο αεροδρόμιο της Ρόδου, ένας στο αεροδρόμιο της Κω, ένας στην Μύκονο, και ένας στη Σαντορίνη. Πρόκειται για περιστατικά, που αντιμετωπίστηκαν όλα έγκαιρα, χωρίς προβλήματα και σύμφωνα με τα σχετικά πρωτόκολλα που έχουν καταρτιστεί από τις Αρχές.

«Οι μοριακοί έλεγχοι στα διεθνή αεροδρόμια των νησιών του Νοτίου Αιγαίου συνεχίζονται εντατικά, αποδεικνύοντας την υπευθυνότητα με την οποία αντιμετωπίζεται η πανδημία στην χώρα μας και προσφέροντας στους επισκέπτες μας ένα περιβάλλον σεβασμού στους κανόνες ασφαλείας της δημόσιας υγείας», επισημαίνει σε ανακοίνωση της η κ. Μαρία Σμιλίδου, εκπρόσωπος της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του δήμου Ρόδου και των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της περιοχής.