Γαλλία: πέντε παιδιά σκοτώθηκαν σε τροχαίο

Σοκ και θρήνος στην χώρα από το φρικτό τροχαίο. Που επικεντρώνονται οι έρευνες. Το μήνυμα του Μακρόν.

Φρικτό τροχαίο σημειώθηκε, το απόγευμα της Δευτέρας, στην περιφέρεια Ντρομ, της νοτιοανατολικής Γαλλίας -στον αυτοκινητόδρομο Α7- όπου πέντε παιδιά έχασαν την ζωή τους, ενώ άλλα τέσσερα άτομα, τρεις ενήλικες κι ένα επτάχρονο παιδί -που βρίσκονταν στο ίδιο όχημα- τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Τα άτυχα ανήλικα, ήταν μεταξύ 3 και 14 ετών και ανήκαν στην ίδια οικογένεια, η οποία ζει στα προάστια της Λιόν.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της πόλης Βαλάνς που βρέθηκε στο σημείο, το μίνι βαν που μετέφερε τα παιδιά και τους ενήλικες, βγήκε εκτός πορείας, ανετράπη και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Στο σημείο έσπευσαν περισσότεροι από 50 πυροσβέστες και τρία ελικόπτερα για να παραλάβουν τα θύματα.

Πριν χάσει τις αισθήσεις του, ο οδηγός φέρεται να ανέφερε σε μάρτυρες πως διαπίστωσε πρόβλημα στα φρένα, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται στην πιθανή ύπαρξη τεχνικού προβλήματος ή την έλλειψη συντήρησης.

Το δυστύχημα έχει αναστατώσει ολόκληρη τη Γαλλία, ενώ μήνυμα έστειλε και ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναφέροντας:

«Παιδιά έχασαν τις ζωές τους σε ένα τραγικό τροχαίο στη Ντρομ. Μοιράζομαι τον πόνο με τους συγγενείς τους και οι σκέψεις μου βρίσκονται με τους τραυματίες».