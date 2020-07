Πολιτική

Γεραπετρίτης για Τουρκία: είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια

Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο Υπ. Επικρατείας για τις προκλήσεις της Άγκυρας, το Ταμείο Ανάκαμψης και τους τρόπους αξιοποίηση του από την Ελλάδα.

«Όποιος διαβάσει με προσοχή τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την Σύνοδο Κορυφής, θα δει ότι δεν υπάρχει καμία αμφισημία. Δεν υπάρχει καμία δέσμευση μνημονιακού τύπου, τα χρήματα δίνονται υπό την μορφή ενισχύσεων ή είναι δανεισμός, εφόσον απαιτηθεί, προφανώς υπάρχουν όροι και κανόνες, όμως δεν υπάρχει καμία αιρεσιμότητα», είπε ο Υπ. Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Όπως ανέφερε, «η ελληνική παρουσία ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη, ώστε όχι μόνο να μην υπάρχει κάποια αιρεσιμότητα, αλλά και για να διαφοροποιείται κάθε πρόγραμμα».

Αναφορικά με το σχέδιο που πρέπει να καταθέσει τον Οκτώβριο η Ελλάδα για να λάβει τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, ο Υπ. Επικρατείας είπε «έχουν ήδη γίνει πολλά. Στόχος δεν είναι να γίνει με αυτά τα χρήματα μια επιδοματική πολιτική, αλλά θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα αυτά για να αλλάξουν το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, ώστε η ελληνική οικονομία να γίνει πιο ανταγωνιστική και πιο παραγωγική, στην βάση και του πορίσματος της Επιτροπής Πισσαρίδη».

«Τα χρήματα αυτά θα δοθούν ώστε να ευνοούν όλους και να απελευθερώσουν το αναπτυξιακό δυναμικό της χώρας. Δεν πρόκειται να πάμε σε μια εύκολη ανάλωση κεφαλαίου, αλλά θα χτίσουμε με αυτό μια καινούρια Ελλάδα», τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης.

Σημείωσε ακόμη ότι «στα συμπεράσματα της απόφασης της Συνόδου Κορυφής υπάρχουν όροι που ευνοούν την ταχύτερη απορρόφηση των πόρων. Από την άλλη, εμείς θα χτίσουμε ένα διαφορετικό, πολύ γρηγορότερο και ευέλικτο ΕΣΠΑ, που θα εστιάζει εκεί που υπάρχουν ανάγκες».

«Το πρόγραμμα είναι εμπροσθοβαρές, καθώς στα πρώτα 2-3 χρόνια θα υπάρξει απελευθέρωση του 70% των χρημάτων και θα μπορούν να εξυπηρετηθούν από κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης προγράμματα τα οποία υπολογίζαμε ότι θα έπρεπε να καλυφθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων».

Για τις τουρκικές προκλήσεις

«Παρακολουθούμε με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα τις κινήσεις της Τουρκίας.. Επειδή ο παίχτης είναι απρόβλεπτος, περιμένουμε τα πάντα. Εάν η Τουρκία επιθυμήσει να κλιμακώσει τις προκλήσεις της θα βρει απέναντι της ένα τείχος, λόγω και των ισχυρών διπλωματικών δεσμών που έχουμε δημιουργήσει», τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης.

Όπως σημείωσε, «η Τουρκία αντιμετωπίζει μια ερμαφρόδιτη πολιτική κατάσταση, έχει πολλά προβλήματα στο εσωτερικό της, κάποια στιγμή θα υπάρξουν κυρώσεις, χάρη και στις ενέργειες της Κυβέρνησης, μετά και την βέβηλη πράξη για την Αγία Σοφία, η οποία δεν είναι απλώς ένα Μνημείο, η Τουρκία είναι πολύ κοντά στο να βρεθεί αντιμέτωπη με μια ισχυρή αντίδραση».

«Είμαστε και μόνοι μας έτοιμοι για όλα τα σενάρια, θα κάνουμε ότι χρειαστεί. Έχουμε κάνει ένα επιχειρησιακό πλάνο με όλα τα πιθανά σενάρια και είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουν. Ελπίζω να δείξει σύνεση η Τουρκία, εικάζω ότι θα υπάρξει και η διεθνής παρέμβαση για να ηρεμήσουν τα πνεύματα» κατέληξε ο Υπ. Επικρατείας.