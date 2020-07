Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: έτοιμο το πρώτο ρωσικό εμβόλιο

Ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας...

Το πρώτο ρωσικό εμβόλιο κορονοϊού στη δημιουργία του οποίου συμμετείχαν στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες και επιστήμονες του Εθνικού ερευνητικού κέντρου Γκαμαλέι είναι έτοιμο. Την ανακοίνωση έκανε ο υφυπουργός Άμυνας Ρουσλάν Τσάλικοφ, σε συνέντευξη του στην εφημερίδα Argumenti I Fakti.

«Οι δικοί μας εμπειρογνώμονες και οι επιστήμονες των αποτελεσμάτων του Εθνικού ερευνητικού κέντρου Γκαμαλέι έχουν προβεί στις τελικές αξιολογήσεις των κλινικών δοκιμών. Την στιγμή της έξαρσης όλοι χωρίς εξαίρεση οι εθελοντές, έχοντας αποκτήσει ανοσία στον κορονοϊό, ένοιωθαν φυσιολογικά. Κατά αυτόν τον τρόπο το πρώτο ρωσικό εμβόλιο του νέου κορονοϊού είναι έτοιμο» δήλωσε ο Τσάλικοφ.

Χθες, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι από κοινού με το Εθνικό ερευνητικό κέντρο επιδημιολογίας και μικροβιολογίας Γκαμαλέι ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι κλινικές δοκιμές του εμβολίου του κορονοϊού οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο στρατιωτικό νοσοκομείο Μπουρντένκο με την συμμετοχή 43 εθελοντών.