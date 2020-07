Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Τούντας: το εμβόλιο δεν θα είναι άμεσα διαθέσιμο για όλους (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Καθ. Ιατρικής του ΕΚΠΑ τονίζει ότι θα πρέπει να υπάρξουν πολλών ειδών προτεραιότητες στην διάθεση του, ενώ εκτιμά ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 10.000 ενεργά κρούσματα, που μπορούν να μεταδώσουν τον ιό.​