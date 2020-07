Πολιτική

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: η Τουρκία να πάψει να προκαλεί ένταση σε “αμφισβητούμενα νερά” στο Αιγαίο

Τι αναφέρει ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την NAVTEX και την κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή ανοιχτά του Καστελόριζου.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στην Ουάσιγκτον, Θανάσης Τσίτσας, οι ΗΠΑ κάλεσαν την Τουρκία να σταματήσει τις επιχειρήσεις που σχεδιάζει με την ΝΑVTEX που εξέδωσε για την περιοχή ανοιχτά του Καστελόριζου και να αποφύγει τακτικές που αυξάνουν τις εντάσεις σε «αμφισβητούμενα νερά», όπως αναφέρει η αμερικανική διπλωματία την περιοχή, όπου εκτείνεται η ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΝΤ1 για τις ενέργειες της Τουρκίας, την έκδοση NAVTEX και την αποστολή στην περιοχή ανοιχτά του Καστελόριζου του τουρκικού ερευνητικού πλοίου “Oruc Reis”, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίζουν ότι η Τουρκία έχει εκδώσει μια NAVTEX για έρευνα σε αμφισβητούμενα ύδατα (σ.σ. έτσι τα αναφέρει ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ), στην Ανατολική Μεσόγειο. Προτρέπουμε τις τουρκικές Αρχές να σταματήσουν τυχόν σχέδια για επιχειρήσεις και να αποφύγουν μέτρα που αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή».

Το Κίνημα Αλλαγής, σε ανακοίνωση του αναφέρει «Ο κ. Μητσοτάκης, εάν δεν το έχει πράξει ως τώρα, οφείλει να ενημερώσει άμεσα τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, ότι οι ενέργειες της Τουρκίας αφορούν περιοχές που η Ελλάδα έχει πλήρη κυριαρχικά δικαιώματα»..