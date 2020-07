Πολιτική

Μητσοτάκης στον Ωρωπό: Σήμερα εκπληρώνουμε ένα χρέος προς την ιστορία

Eκδήλωση μνήμης για την παραχώρηση των παλαιών φυλακών στο Δήμο Ωρωπού με σκοπό την ίδρυση «Κέντρου Ιστορίας Δημοκρατίας και Δομών Πολιτισμού».

«Η μετατροπή αυτού του εμβληματικού χώρου σε χώρο ιστορικής μνήμης, πολιτισμού και ήπιας αναψυχής υπηρετεί ένα διπλό ζητούμενο. Από την μία πλευρά κρατά ζωντανό το μήνυμα του αντιδικτατορικού αγώνα, ιδρύοντας ένα πόλο μελέτης των πολλών διαστάσεών του. Από την άλλη στρέφει δυναμικά το νόημα στο μέλλον, δημιουργώντας γύρω του μια κυψέλη ανάπτυξης έτσι ώστε το χθες να γίνει γόνιμο λίπασμα για το σήμερα και το αύριο» είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση μνήμης που οργάνωσε η βουλή των Ελλήνων για την παραχώρηση των παλαιών φυλακών στο Δήμο Ωρωπού με σκοπό την ίδρυση «Κέντρου Ιστορίας Δημοκρατίας και Δομών Πολιτισμού».

«Αυτή την ημέρα τιμούμε την αντίσταση στη Χούντα, στο πρόσωπο των αγωνιστών που φυλακίστηκαν εδώ. Πιστοί στο κάλεσμα του Μίκη δεν ξεχνάμε τον Ωρωπό. Αλλά και κάνοντας ένα βήμα μπροστά του δίνουμε νέα ζωή» τόνισε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε «Γιατί η δημοκρατία δεν ξεχνά αλλά προχωρά. Και είναι αλήθεια ότι αυτά τα κτήρια είναι στην κυριολεξία ποτισμένα με ιστορία. Από τις αρχές ακόμη του 20ου αιώνα όταν σε μια έκταση που δωρίζει ο Ανδρέας Συγγρός χτίζεται το Αμαλίειο ορφανοτροφείο. Γρήγορα εδώ θα φιλοξενηθούν προσφυγόπουλα από την Μικρά Ασία. Μετά το 1933 οι χώροι μετατρέπονται σε σωφρονιστήριο και από το 1938 ξαναχτίζονται ως φυλακές κυρίως για καταδικασμένους κομμουνιστές. Ο Ωρωπός αποτελεί σιωπηλό μάρτυρα σε κάθε φάση διχασμού που ταλάνισε την πατρίδα μας τα τελευταία 100 χρόνια. Στη χούντα μεταφέρθηκαν εδώ 100 πολιτικοί κρατούμενοι από τη Λέρο, και έτσι παλιοί αντιστασιακοί όπως ο Μίκης, ο Γλέζος, ο Φλωράκης θα συναντηθούν με πολλούς νεότερους, ανάμεσά τους και ο αξέχαστος Ανδρέας Λεντάκης, η σύζυγος του οποίου είναι σήμερα μαζί μας. Αλλά και ο πρόεδρος του συλλόγου φυλακισθέντων και εξορισθέντων Σπύρος Χαλβατζής».

«Οι φυλακές κλείνουν οριστικά το 1973 και από το 1974 ο δήμος ζητά να του παραχωρηθούν. Για ένα διάστημα το κτήριο θα στεγάσει το γυμνάσιο και το ωδείο της περιοχής. Ενώ το κτήμα στα νότιά τους παραχωρείται στην κοινότητα Σκάλας το 1998. Την ίδια εποχή ο τότε πρωθυπουργός δεσμεύεται για τη συνολική απόδοσή του στον δήμο, ο χαρακτηρισμός τους όμως ως στοιχείων ιστορικού τόπου καθυστερεί μέχρι το 2015. Αλλά και πάλι οι παλιές φυλακές του Ωρωπού αφήνονται στην τύχη τους» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

«Σήμερα λοιπόν εκπληρώνουμε ένα χρέος προς την ιστορία. Τα 15 στρέμματα των εγκαταστάσεων παραχωρούνται οριστικά στο δήμο για κοινωφελείς χρήσεις και για την ίδρυση Κέντρου Ιστορίας, Δημοκρατίας και Πολιτισμού. Μαζί τους όμως αξιοποιείται και η γειτονική αδόμητη έκταση 83 στρεμμάτων. Εκεί θα εκπονηθεί ένα ειδικό πολεοδομικό σχέδιο ώστε μέσα στους επόμενους 12-15 μήνες να μπορούν να υποδεχθούν επενδύσεις για υποδομές ηπίων δραστηριοτήτων, ιατρικού τουρισμού και κατοικίας» είπε.

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «η σημερινή εκδήλωση μας γυρνά σχεδόν μισό αιώνα πίσω, στη δικτατορία των συνταγματαρχών που καταπάτησε κάθε ελευθερία και κάθε νομιμότητα. Που ανέκοψε την κοινωνική και οικονομική πρόοδο της χώρας. Που την απέκοψε από την υπόλοιπη Ευρώπη. Μια επτάχρονη τυραννία που πλήγωσε τον εθνικό μας κορμό στην Κύπρο και διέλυσα την πολιτική και την καθημερινή ζωή των Ελλήνων».

«Μας γυρνά όμως πίσω και στην αντίσταση, όπου η Αριστερά πράγματι είχε ισχυρό πρωταγωνιστικό μερίδιο συμμετοχής, όπως αποτυπώνεται στον κατάλογο όσων πέρασαν από εδώ. Δίπλα του όμως και σε άλλους δημοκρατικούς πολίτες και αξιωματικούς από όλο το πολιτικό φάσμα. Για να βρεθούν αργότερα συναγωνιστές και συγκρατούμενοι» σημείωσε.

Στην εκδήλωση παρέστη και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κυρία Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ενώ εκτός από τον πρωθυπουργό μίλησαν ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας, και ο πρόεδρος του Συλλόγου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (1967-1974) κ. Σπυρίδων Χαλβατζής.