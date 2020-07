Αθλητικά

Πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ κατηγορείται για δολοφονία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο βετεράνος ποδοσφαιριστής αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται...

O Σέρβος πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ Νίκολα Μάλμπασα, ο οποίος αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ένωσης στο ελληνικό πρωτάθλημα και την Ευρώπη την περίοδο 2005 - 06, κατηγορείται για το φόνο ενός εμπόρου ναρκωτικών στη Σερβία.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα σερβικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα αστυνομικές «πηγές» ο Μάλμπασα συνελήφθη για τη δολοφονία του 47χρονου Ιγκόρ Νέσκοβιτς, ο οποίος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές της χώρας για εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών.

Ο Μάλμπασα φέρεται να βρισκόταν συνοδηγός στο αυτοκίνητο του 47χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο άνδρες λογομάχησαν για άγνωστη αιτία. Λίγη ώρα αργότερα ο Νέσκοβιτς βρέθηκε μαχαιρωμένος στο κάθισμα του οδηγού.

Ο Νικολάι Μάλμπασα συνελήφθη ως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του εμπόρου ναρκωτικών και προφυλακίστηκε. Ο βετεράνος ποδοσφαιριστής αρνείται, πάντως, τις κατηγορίες που του αποδιδονται.