Αθλητικά

Ρώσος έφηβος τερματοφύλακας επέζησε από κεραυνό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 16χρονος Ιβάν Ζαμπορόφσκι υπέγραψε και συμβόλαιο με την πρώτη ομάδα του συλλόγου του...

Όταν ο 16χρονος τερματοφύλακας, Ιβάν Ζαμπορόφσκι, διακομιζόταν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, χτυπημένος από κεραυνό, λίγοι ήταν αυτοί που πίστευαν ότι θα επιβιώσει.

Το ατυχές συμβάν είχε διαδραματιστεί στις 4 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια της προπόνησης της ομάδας του, της ρωσικής Ζανάμια Τρούντα, με το νεαρό να πέφτει στο έδαφος αναίσθητος. Ο προπονητής του μάλιστα, Αντόν Μπασόφ, είχε τρέξει στον τερματοφύλακα μετά το χτύπημα του κεραυνού και όταν τον γύρισε ανάσκελα είδε το μπροστινό μέρος της φανέλας του καμένο...

Ο Μπάσοφ του είχε παράσχει άμεσα τις πρώτες βοήθειες και ο Ζαμπορόφσκι διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου τέθηκε σε τεχνητό κώμα.

Λιγότερο από τρεις εβδομάδες αργότερα, ο Ζαμπορόφσκι επέστρεψε υγιέστατος στο γήπεδο. Το μόνο πράγμα που του θυμίζει αυτό που πέρασε είναι ένα έγκαυμα στο στήθος του, εκεί που φορούσε μια αλυσίδα.

«Ήταν δύσκολο να αναπνέω, αλλά... », είπε ο Ζαμπορόφσκι, προσθέτοντας ότι δεν θυμάται τίποτα από την ημέρα του συμβάντος: «Γίνεται όλο και καλύτερο τώρα. Τα πράγματα έχουν επιστρέψει στο φυσιολογικό».

Την Τρίτη (21/7), ο 16χρονος υπέγραψε συμβόλαιο με την πρώτη ομάδα του συλλόγου του, η οποία παίζει στην τρίτη κατηγορία της Ρωσίας, κάτι που είχε προγραμματιστεί πριν από το... χτύπημα του κεραυνού.