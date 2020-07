Κοινωνία

Κοινή δήλωση από τους Μητροπολίτες της Θράκης για την Αγία Σοφία

Τι ζητούν απο τους πολίτες σε όλον τον κόσμο. Τι αναφέρουν για την πρόκληση κατά των Χριστιανών και πως προβάλλου ως απάντηση την ειρηνική συνύπαρξη στις περιοχές τους.

Σε κοινή δήλωση, για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε ενεργό τέμενος, προχώρησαν οι τέσσερις Μητροπολίτες της Θράκης. Μεταξύ άλλων στη δήλωση αναφέρεται ότι η εν λόγω απόφαση «αποτελεί ύβρη και πρόκληση κατά των Χριστιανών σ' ολόκληρο τον κόσμο…Απέναντι σ' αυτή την πρόκληση η Ελλάδα, ως Ευρωπαϊκή χώρα δικαίου, χωρίς να υποχωρεί στα εθνικά δικαιώματά της, οφείλει να συνεχίσει να δίνει μαθήματα δημοκρατίας. Η Θράκη είναι το υπόδειγμα ενός τόπου πρότυπο και παραδείγματος προς μίμηση. Η ειρηνική συνύπαρξη πληθυσμών με διαφορετική θρησκεία και ο σεβασμός της θρησκευτικής ελευθερίας είναι κατακτήσεις που δεν αμφισβητούνται, αλλά και δεν πρέπει να υπονομευτούν. Εξάλλου, η ευαγγελική αγάπη είναι το σημαντικότερο διαχρονικό και πανανθρώπινο χριστιανικό μήνυμα. Αυτήν θα συνεχίσουμε απαρέγκλιτα να κηρύσσουμε στη Θράκη, τόσο με λόγια όσο και με έργα. Και με αυτήν θα εξακολουθήσουμε να πορευόμαστε».

Τέλος, οι Μητροπολίτες Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου Δαμασκηνός, Ξάνθης και Περιθεωρίου Παντελεήμων, Αλεξανδρουπόλεως 'Ανθιμος και Μαρωνείας και Κομοτηνής Παντελεήμων, καταδικάζουν την απόφαση και καλούν «όλο τον χριστιανικό και πολιτισμένο κόσμο ν' αντιδράσει με κάθε πρόσφορο τρόπο για την αποκατάσταση του μνημείου και την απόδοσή του στην ορθή χρήση του».