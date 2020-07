Πολιτική

Διπλωματικός “πυρετός” και ψυχραιμία απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις

Η παρέμβαση των ΗΠΑ, το ελληνικό διάβημα και τα μηνύματα του Μαξίμου προς τον Ερντογάν. Η παράνομη NAVTEX, οι σεισμικές έρευνες και το μπαράζ υπερπτήσεων από τουρκικά μαχητικά.

Σε εξέλιξη είναι ο παρασκηνιακός διπλωματικός μαραθώνιος της Αθήνας για την ανάδειξη της όξυνσης της τουρκικής προκλητικότητας, με την έκδοση παράνομης NAVTXEX και την προαναγγελία σεισμικών ερευνών ανοιχτά του Καστελόριζου.

Οι ενέργειες αυτές, που συνοδεύτηκαν από μπαράζ υπερπτήσεων τουρκικών F-16 επάνω από ελληνικά νησιά την Τρίτη, έρχονται λίγες ημέρες πριν την πρώτη προσευχή στην Αγία Σοφία, μετά από την μετατροπή της σε τζαμί.

Σε παρέμβαση του, το Υπ. Εξωτερικών των ΗΠΑ κάλεσε την Τουρκία να αποσύρει την NAVTEX και να αποφύγει την κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, κάνοντας λόγο για περιοχή με «αμφισβητούμενα νερά», προφανώς εννοώντας τις παράνομες αξιώσεις της Άγκυρας. Λιγο νωρίτερα, το θέμα συζητήθηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία του Νίκου Παναγιωτόπουλου με τον Υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Μαρκ Έσπερ.

Το βράδυ της Τρίτης το Υπ. Εξωτερικών έκανε διάβημα διαμαρτυρίας στην Τουρκία, σε συνέχεια των διαρκών επαφών του Πρωθυπουργού με τον Νίκο Δένδια και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, αλλά και τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, ο οποίος συντόμευσε κατά μία ημέρα την παραμονή του στην Κύπρο κι επέστρεψε στην Αθήνα.

Νωρίτερα, κατά την συνάντηση του με τον ΥΠΕΞ της Γερμανίας, η οποία έχει αυτό το εξάμηνο την Προεδρία της Ε.Ε., ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με αυτοπεποίθηση και ψυχραιμία, έστειλε μήνυμα στην Τουρκία ότι έχει ακολουθήσει τον λάθος δρόμο, κλιμακώνοντας τις προκλήσεις, τονίζοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα είναι «απόλυτα έτοιμη» για όλα τα ενδεχόμενα.

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας από την Τουρκία, αυτομάτως σημαίνει αμφισβήτηση των δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιδέχονται ανάλογης απαντήσεως.

Σε ανάλογο μήκος κύματος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ο Υπ. Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, επεσήμανε ότι υπάρχει σχέδιο για όλα τα ενδεχόμενα, δεδομένου ότι απέναντι υπάρχει ένας απρόβλεπτος γείτονας, εκπέμποντας ωστόσο μηνύματα νηφαλιότητας και ψύχραιμης παρακολούθησης των εξελίξεων από την Αθήνα.

Το μεσημέρι, ο Νίκος Δένδιας, μετά από την συνάντηση του με τον Χάικο Μάας, είχε στηλιτεύσει την αλλοπρόσαλλη τακτική της Τουρκίας, από την μια να προκαλεί αυξάνοντας τα επίπεδα της έντασης σε διάφορα επίπεδα κι από την άλλη να εμφανίζεται πρόθυμη για διάλογο με την Ελλάδα.

Οι κινήσεις της Άγκυρας, δεδομένης και της αποστολής του ερευνητικού σκάφους "Oruc Reis" στα ανοιχτά του Καστελόριζου παρακολουθούνται στενά, τόσο σε επίπεδο Ενόπλων Δυνάμεων όσο και σε πολιτικό – διπλωματικό επίπεδο, με την Αθήνα να επιδίδεται σε επαφές με τους εταίρους της, προκειμένου να αναδειχθεί η αποσταθεροποιητική για την περιοχή – με όλα όσα αυτό σημαίνει – στάση της Τουρκίας.