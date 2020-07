Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τετάρτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου και ο Ήλιος αποχαιρετά τον Καρκίνο για να περάσει στο αγαπημένο του ζώδιο τoυ Λέοντα το οποίο κυβερνάει και τέλος πάντων του ταιριάζει γάντι!

ΚΡΙΟΣ: Με τον Ήλιο να περνάει στο Λέοντα η ζωή αποκτά ακόμα περισσότερη ζωντάνια και βρίσκεις ακόμα περισσότερους λόγους για να είσαι χαρούμενος και σε δράση. Η οπτική σου αλλάζει και μπορείς με άλλη ευκολία να δεις τη θετική όψη του νομίσματος, πράγμα που αποδυναμώνει όσα το προηγούμενο διάστημα σε πίεσαν ψυχολογικά. Ίσως πιο ζόρικα είναι τα πράγματα για τους γεννημένους τις τελευταίες μέρες οι οποίοι θα αναγκαστούν να κάνουν κάποιες αλλαγές παρά τη θέλησή τους. Όμως ειδικά οι γεννημένοι στις αρχές του ζωδίου θα δουν τις μετοχές τους στο χρηματιστήριο της τύχης και του έρωτα να ανεβαίνουν κατακόρυφα.

ΤΑΥΡΟΣ: Σε μία περίοδο που έχεις ανάγκη την υποστήριξη των δικών σου ανθρώπων φαίνεται ότι είναι εκεί για να σου δώσουν ότι χρειάζεσαι περισσότερο, την αγάπη τους και την κατανόησή τους. Όμως και από υλικής απόψεως δεν είσαι άσχημα, αφού ειδικά αυτές τις μέρες κάποιοι Ταύροι θα πάρουν λεφτά από κάποιο άτομο μέσα στην οικογένεια ή μέσω της εκμετάλλευσης κάποιου ακινήτου. Προσοχή στον τρόπο που οδηγείς αυτές τις μέρες, ενώ αν προκύψουν ζητήματα με κάποιους γείτονες προσπάθησε να το αντιμετωπίσεις με ψυχραιμία.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Η ανάγκη σου να μπεις σε πιο καλοκαιρινό κλίμα και να αρχίσεις τις ανέμελες νυχτερινές βόλτες από δω και στο εξής θα γίνεται ολοένα πιο επιτακτική. Εκμεταλλεύσου αυτή την περίοδο για να κλείσεις σημαντικές συμφωνίες που μπορεί να αποδειχθούν απόλυτα επικερδείς κι αφετέρου για να βγεις έξω και να κάνεις ενδιαφέρουσες νέες γνωριμίες. Ωστόσο μια κάποια αυτοσυγκράτηση σε ότι έχει να κάνει με τα οικονομικά σου θα χρειαστεί να τη δείξεις, αφού πέραν των ευκαιριών είναι πολύ πιθανό να προκύψουν και έξοδα τα οποία δεν είχες υπολογίσει.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Το επόμενο διάστημα το μόνο που θέλεις είναι κανένας και τίποτα να μην ταράξει την ηρεμία σου και να μην χρειαστεί να διαπραγματευτείς για πράγματα που για εσένα είναι δεδομένα. Κάποιοι όχι μόνο θα το ζήσετε, αλλά θα δείτε τα πράγματα να πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο και να σας έρχονται ακόμη και λεφτά από κει που δεν το περιμένατε. Όμως οι γεννημένοι ειδικά τις τελευταίες μέρες του ζωδίου, ίσως δεν καταφέρουν να αποφύγουν κάποιες συγκρούσεις που μπορούν να φέρουν τα πάνω-κάτω στη ζωή τους.

ΛΕΩΝ: Τα γενέθλιά σου ξεκινούν και δεν έχεις καλύτερη αφορμή για να μη ξαναβρείς την καλή σου διάθεση να φορέσεις το πιο λαμπερό σου χαμόγελο και να κάνεις ότι περνάει από το χέρι σου προκειμένου να μην αφήσεις τίποτα να σου το χαλάσει. Έχεις κάθε λόγο να είσαι αισιόδοξος και είναι ευκαιρία να αξιοποιήσεις όλη αυτή την ενέργεια στην πράξη για να προωθήσεις νέα σχέδια και ο,τι πιστεύεις ότι θα κάνει το αύριο σου όπως το φαντάζεσαι. Βέβαια τα πράγματα, ειδικά όσον αφορά στα επαγγελματικά σου και σε κάποια θέματα υγείας μπορεί να σε ζορίσουν λίγο.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Κι ενώ αρχίζεις να βλέπεις φως στα εργασιακά σου και το άγχος αρχίζει κι αυτό να καταλαγιάζει, η κατάσταση στα αισθηματικά σου φαίνεται να είναι εκρηκτική. Κάποιες γνωριμίες που θα κάνεις αυτές τις μέρες μπορεί να είναι πολύ έντονες και να σου προσφέρουν κάποια βράδια που θα σου μείνουν αξέχαστα. Όμως ίσως είναι γι’ αυτό, για κάποια βράδια και μόνο, με την ενέργεια τους να είναι καθηλωτική σαν ηφαιστειακή λάβα, αλλά χωρίς πολλές πιθανότητες να αντέξουν στο χρόνο. Αν έχεις παιδιά θα χρειαστείς περισσότερη υπομονή αυτές τις μέρες και μεγαλύτερη κατανόηση για να μπορέσεις να τα βγάλεις πέρα.

ΖΥΓΟΣ: Μία περίοδος που ανοίγονται νέοι δρόμοι στη ζωή σου είναι αυτή που ξεκινάει με την είσοδο του Ήλιου στο ζώδιο του Λέοντα, ειδικά για τους γεννημένους στο τέλος του 1ου δεκαημέρου. Παρά κάποιες δυσκολίες που φαίνεται να προκύπτουν είτε στον επαγγελματικό, είτε στον οικογενειακό χώρο, όπου ο έλεγχος σε κάποιες περιπτώσεις χάνεται εντελώς και κάποιες κόντρες αποκτούν επικές διαστάσεις, υπάρχει φως στο τούνελ, αφού για σένα κάθε δύσκολη κατάσταση αποτελεί αφορμή για να κινητοποιηθείς και να αλλάξεις τα πράγματα προς μία πιο ιδανική κατεύθυνση. Οι φίλοι αυτή την περίοδο αποδεικνύουν για άλλη μία φορά ότι δικαίως αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ζωής σου.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Αυτές οι μέρες που έρχονται θα δώσουν σε κάποιους Σκορπιούς την ευκαιρία να αναλάβουν ευθύνες και να δεσμευτούν για πράγματα που επιθυμούν να τους συμβούν, όπως ένας γάμος, μια εγκυμοσύνη ή ακόμα και μια επέκταση ή μια νέα θέση στη δουλειά που αποδεικνύουν ότι κάτι κάνουν καλά και αυτό φαίνεται! Από την άλλη οι γεννημένοι ειδικά στο τέλος του 1ου δεκαημέρου, αρχές του 2ου δεν αποκλείεται να έρθουν σε σύγκρουση με κάποια συγγενικά πρόσωπα, ενώ απέφυγε να οδηγήσεις ενώ βιάζεσαι ή είσαι αγχωμένος.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Μπαίνουμε σε μία περίοδο που θέλεις να κάνεις τη ζωή σου πιο απλή και να σταματήσεις να αναλώνεσαι με ανούσια πράγματα. Για να τα καταφέρεις όμως ίσως χρειαστεί να δείξεις σε κάποιους ανθρώπους το πραγματικό σου μέγεθος, πράγμα που θα σε βοηθήσει την ίδια στιγμή να συνειδητοποιήσεις την πραγματική σου αξία και να εκτιμήσεις εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου. Ειδικά αν ανήκεις στους γεννημένους στο τέλος του 1ου δεκαημέρου του ζωδίου αυτές και οι επόμενες μέρες μπορεί να είναι πολύ δυνατές, αφού ανοίγονται μπροστά σου ευκαιρίες για ένα καλύτερο αύριο.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Τα οικονομικά σε πρώτο πλάνο αυτές τις μέρες, όπου σίγουρα για κάποιους το επόμενο διάστημα θα φέρει ξαφνικές ευκαιρίες και κέρδη από συνεργασίες. Υπάρχουν όμως και κάποιοι οι οποίοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και αναφέρομαι κυρίως στους γεννημένους αρχές Γενάρη οι οποίοι μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με λιγότερο ευχάριστες εκπλήξεις και ξαφνικά έξοδα. Τα καλά νέα όμως και γι' αυτούς έρχονται στα ερωτικά τους, όπου τα αίματα ανάβουν για τα καλά...

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Ο Ήλιος που θα βρίσκεται απέναντι σου για τον επόμενο ένα μήνα θα σε βοηθήσει να ξεδιαλύνεις κάποια κρίσιμα ζητήματα σε σημαντικές σχέσεις της ζωής σου. Ειδικά αν ανήκεις στους γεννημένους στο τέλος του 1ου δεκαημέρου του ζωδίου έχεις πολλές πιθανότητες για ξαφνικές νέες γνωριμίες, αλλά και ξαφνικούς αποχωρισμούς. Με εξαίρεση τις αρχές Αυγούστου, το υπόλοιπο διάστημα είναι πολύ ευνοϊκό για νέα ξεκινήματα σε προσωπικό, αλλά και επαγγελματικό επίπεδο.

ΙΧΘΥΕΣ: Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι συμβιβάζεσαι με το ότι υπάρχουν υποχρεώσεις στις οποίες χρειάζεται να ανταποκριθείς, έστω κι αν καταλαμβάνουν από το χρόνο που θα προτιμούσες να τον αφιερώσεις σε πιο ευχάριστα πράγματα, αλλά ότι έχεις την όρεξη να αναλάβεις δράση και να κάνεις καλά ό,τι κάνεις. Κάποιες επαγγελματικές προτάσεις ή κάποιες προοπτικές που υπάρχουν στα εργασιακά σου μπορεί να σου δώσουν το κίνητρο που χρειάζεσαι. Από την άλλη η ερωτική ζωή κάποιων Ιχθύων αυτές τις μέρες είναι τόσο έντονη και έχει ανατρεπτικά γεγονότα που δεν τους αφήνει ούτε χώρο, αλλά ούτε και ενέργεια για να ασχοληθούν με οτιδήποτε έχει να κάνει με δουλειές, ρουτίνα κλπ.

Πηγή: astrologos.gr