Κορονοϊός: Εφιάλτης χωρίς τέλος στις ΗΠΑ

Πολλαπλασιάζονται καθημερινά τα κρούσματα, ενώ και η μακάβρια λίστα των νεκρών μακραίνει κάθε μέρα.

Στις ΗΠΑ καταγράφηκαν, για όγδοη συνεχόμενη ημέρα, πάνω από εξήντα χιλιάδες — πλησίασαν τα 70.000 — κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 μέσα σε 24 ώρες, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς ως χθες Τρίτη στις 20:30 (τοπική ώρα 03:30 σήμερα Τετάρτη ώρα Ελλάδας).

Οι 68.524 νέες μολύνσεις μέσα σε μία ημέρα αύξησαν σε πάνω από 3,89 εκατομμύρια τον συνολικό απολογισμό των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων από την έναρξη της πανδημίας του κορονοϊού, που πρόσβαλε τον άνθρωπο για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο στην Κίνα.

Σύμφωνα με τη σχολή ιατρικής αυτή της Βαλτιμόρης, τις προηγούμενες 24 ώρες καταγράφηκαν 961 θάνατοι εξαιτίας της COVID-19, με το σύνολο των νεκρών να φθάνει έτσι τους 141.883.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, που κάνει δική του, ανεξάρτητη καταμέτρηση, μετέδωσε νωρίτερα ότι οι θάνατοι ασθενών εξαιτίας του σοβαρού οξέος συνδρόμου του αναπνευστικού που προκαλεί ο νέος κορονοϊός ξεπέρασαν τους χίλιους χθες.

Οι ΗΠΑ, η χώρα που υφίσταται μακράν το πιο βαρύ χτύπημα από την πανδημία του κορονοϊού στον πλανήτη σε απόλυτους αριθμούς, όδευαν να καταγράψουν μια κάποια βελτίωση της κατάστασης στα τέλη της άνοιξης, όμως εδώ και αρκετές εβδομάδες, η καμπύλη της εξάπλωσης βρίσκεται ξανά σε άνοδο, ειδικά στον Νότο και στη Δύση.

Η κατάσταση «δυστυχώς θα χειροτερέψει προτού καλυτερέψει», δήλωσε χθες ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στην πανδημία, στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου που ήταν αφιερωμένη στην υγειονομική κρίση από τον Απρίλιο.

Εξάλλου, ο μεγιστάνας για πρώτη φορά συνέστησε απερίφραστα στους Αμερικανούς να φορούν μάσκα, όταν «δεν είναι δυνατή η τήρηση της κοινωνικής απόστασης».

«Είτε σας αρέσουν οι μάσκες είτε όχι, έχουν αντίκτυπο», αναγνώρισε ο Τραμπ, ενώ παράλληλα «εκλιπάρησε» τους νέους να «αποφεύγουν τα γεμάτα μπαρ».