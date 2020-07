Πολιτική

Παναγιωτόπουλος - Έσπερ: Οι διεθνείς κανόνες πρέπει να τηρούνται στην Ανατολική Μεσόγειο

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας επιβεβαιώθηκε η ισχυρή αμυντική σχέση μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας. Τι αναφέρει το αμερικανό Πεντάγωνο.

Την ανάγκη να τηρούνται οι διεθνείς κανόνες και να ενεργούν όλα τα μέρη με αυτοσυγκράτηση στην Ανατολική Μεσόγειο υπογράμμισαν κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, και ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Μαρκ Έσπερ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αμερικανικού Πενταγώνου, «όσον αφορά την Ανατολική Μεσόγειο και τη Βόρεια Αφρική, οι δύο υπουργοί συμφώνησαν ότι όλα τα μέρη πρέπει να τηρούν τους διεθνείς κανόνες και να επιδεικνύουν αυτοσυγκράτηση».

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας επιβεβαιώθηκε η ισχυρή αμυντική σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, ενώ ο Αμερικανός υπουργός ευχαρίστησε τον κ. Παναγιωτόπουλο για τη φιλοξενία των αμερικανικών δυνάμεων στον κόλπο της Σούδας και για την ισχυρή διμερή συνεργασία.

«Αυτό σηματοδοτείται, πιο πρόσφατα, από την επικαιροποίηση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας ΗΠΑ-Ελλάδας τον προηγούμενο Οκτώβριο, η οποία δημιουργεί ευκαιρίες για περαιτέρω εμβάθυνση της ελληνοαμερικανικής αμυντικής συνεργασίας και για την προώθηση της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας», αναφέρεται στην ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

Επιπλέον, οι δύο υπουργοί συζήτησαν θέματα αμοιβαίας ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και σε ολόκληρη τη νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της κακόβουλης επιρροής της Ρωσίας και των αυξανόμενων ανησυχιών που δημιουργεί η συμπεριφορά της Κίνας.

Τέλος, ο Μαρκ Έσπερ επαίνεσε την Ελλάδα για το γεγονός ότι υπερβαίνει τους στόχους του ΝΑΤΟ για τις αμυντικές δαπάνες, κάτι που, όπως υπογραμμίζει το αμερικανικό Πεντάγωνο, αποτελεί μια ζωτική επένδυση για την ενίσχυση της συμμαχίας.