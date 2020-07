Κόσμος

Τηλεφωνική επικοινωνία Μέρκελ – Ερντογάν στη “σκιά” των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο

Ποια θέματα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης. Τι αναφέρει η ανακοίνωση της τουρκικές προεδρίας.

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε το βράδυ της Τρίτης ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τη Γερμανίδα Καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ στη "σκιά" των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο.



Ωστόσο στην ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας δεν αναφέρεται αν συζήτησαν και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση, Ερντογάν και Μέρκελ συζήτησαν τις εξελίξεις στη Λιβύη και τη Συρία, τις εξελίξεις στις διμερείς σχέσεις τους και ιδιαίτερα την οικονομία και τον τουρισμό καθώς και θέματα συνεργασίας μετά την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού



Η τηλεφωνική επικοινωνία ήρθε μετά την προκλητική ενέργεια των Τούρκων να εκδώσουν NAVTEX για έρευνα στα ανοιχτά του Καστελλόριζου, αλλά και τις αερομαχίες πάνω από Καστελλόριζο, Στρογγύλη και Ρω.



Μάλιστα, η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα προέβη σε διάβημα διαμαρτυρίας στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.