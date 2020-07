Οικονομία

Ο διοικητής του ΟΑΕΔ στον ΑΝΤ1 για τα επιδόματα και τα νέα προγράμματα ανέργων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διευκρινίσεις για τα επιδόματα ανέργων και εποχικών υπαλλήλων έδωσε ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, μέσω της εκπομπής «Καλοκαίρι Μαζί».

«Δεν ισχύει παράταση στα επιδόματα», ξεκαθάρισε ο διοικητής του ΟΑΕΔ, Σ.Πρωτοψάλτης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί» και εξήγησε ότι η δίμηνη παράταση στην καταβολή επιδόματα ανεργίας ίσχυσε για όσα επιδόματα έληξαν από το Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο. Έκανε, επιπλέον, σαφές ότι, «όταν πάρει κάποιος παράταση, δεν παίρνει δεύτερη παράταση».

Σχετικά με το έκτακτο επίδομα των εποχικά υπαλλήλων, είπε ότι, για να το λάβει κάποιος, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων για όλο τον Ιούνιο.

«Δεν υπάρχει απόφαση για νέο επίδομα σε μακροχρόνια ανέργους», απάντησε σε σχετικό ερώτημα.

Αναφορικά με τα προγράμματα, είπε ότι θα βγουν ακόμα έξι μέχρι το τέλος του χρόνου, ενώ τα τρία προγράμματα απασχόλησης που ξεκίνησαν φαίνεται να έχουν μεγάλη ανταπόκριση από πλευράς εργοδοτών.

«Πέραν αυτών έχουμε σχεδιάσει κι άλλα 18 προγράμματα, τα δύο θα ανακοινωθούν σήμερα», είπε σχετικά.

Όσο αφορά στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού, για το οποίο αναρτήθηκαν τη Δευτέρα οι προσωρινοί πίνακες των δικαιούχων, είπε ότι, ενστάσεις γίνονται μέχρι αύριο στις 15:00.