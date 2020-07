Πολιτική

Χατζηδάκης στον ΑΝΤ1: Δεν μας αιφνιδιάζει η Τουρκία, είμαστε σε ετοιμότητα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Κανένας δεν πρέπει να υποτιμά την αποφασιστικότητα της Ελλάδας", ήταν το μήνυμα του Υπουργού Ενέργειας. Τι είπε για τις αποκαλύψεις για το Μάτι και τα κίνητρα για την ηλεκτροκίνηση.

Για τις τουρκικές προκλήσεις, τις αποκαλύψεις για το Μάτι αλλά και για την κίνητρα στην ηλεκτροκίνηση μίλησε ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Κωστής Χατζηδάκης στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί».

Για την στάση της Τουρκίας έκανε λόγο για κλιμάκωση από την πλευρά της, ωστόσο όπως είπε η «τακτική της δεν μας αιφνιδιάζει, είμαστε σε ετοιμότητα σε όλα τα επίπεδα, με νηφαλιότητα και ψυχραιμία».



Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ακόμα ότι η Ελλάδα έχει δημιουργήσει συμμάχους τόσο στην ΕΕ όσο και την περιοχή, ενώ τόνισε πως στόχος είναι η Ελλάδα να είναι δύναμη ειρήνης για την περιοχή.



Μιλώντας για τον αγωγό East Med ανέφερε ότι έχει προχωρήσει η επικύρωση της κατασκευής του και περνάμε στα επόμενα στάδια, σημειώνοντας ότι «εξελίσσεται κανονικά το πρόγραμμα για τις παραχωρήσεις, προχωράμε στα σχέδιά μας, πέρα από τους τακτικισμούς της Τουρκίας».

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε πως «δεν υποτιμούμε τίποτα, αλλά κανένας δεν πρέπει να υποτιμά την αποφασιστικότητα της Ελλάδας».



Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την ανακοίνωση του Στέητ Ντιπάρτμεντ ο κ. Χατζηδάκης τόνισε πως το αμερικάνικο ΥΠΕΞ καλεί την Τουρκία να «μαζευτεί», ενώ τόνισε πως δεν πρέπει να ξεχνάμε προηγούμενες δηλώσεις αμερικανικών αξιωματούχων ότι τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα.

«Υπάρχει και σχέδιο και αποφασιστικότητα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει δείξει δείγματα γραφής», υπογράμμισε ο κ Χατζηδάκης.

Για το Μάτι

Ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος μιλώντας για τις αποκαλύψεις σχετικά με το Μάτι είπε πως «ήρθαν στην δημοσιότητα πράγματα με τα οποία φρίττεις», ωστόσο σημείωσε πως για το θέμα έχει επιληφθεί η Δικαιοσύνη και θα κάνει την δουλειά της». Παράλληλα, εξαπέλυσε πυρά προς τον ΣΥΡΙΖΑ τονίζοντας πως «τα πολιτικά συμπεράσματα έχουν εξαχθεί για τον ΣΥΡΙΖΑ … όλα αυτά που έχουν έρθει στην δημοσιότητα τον τελευταίο μήνα δημιουργούν μια εικόνα για τον ΣΥΡΙΖΑ που σίγουρα δεν παραπέμπει σε ηθικό πλεονέκτημα». «Παρακολουθούμε το θέμα. θέλουμε να λειτουργήσουμε σοβαρά και θεσμικά», σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης και τόνισε ότι «απαιτούνται κάποιες εξηγήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ».

Κίνητρα για την ηλεκτροκίνηση

Σχετικά με το πρόγραμμα για την ηλεκτροκίνηση ο κ. Χατζδάκης, ανέφερε πως δίνονται ισχυρότερα κίνητρα στα φθηνότερα αυτοκίνητα, καθώς και για τα σκούτερ και τα ποδήλατα.



Όπως είπε για τους φορτιστές έχει γίνει συμφωνία με τις εταιρείες των εθνικών οδών μέχρι το 2021 να υπάρχει πλήρες δίκτυο, ενώ έχει γίνει συζήτηση και με τους δήμους. Ανέφερε ακόμα ότι για τους φορτιστές σε πολυκατοικίες η ρύθμιση είναι ίδια με αυτή του φυσικού αεριού.

Αναφερόμενος στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο συμφωνήθηκε στην Σύνοδο Κορυφής, είπε ότι περιλαμβάνονται ισχυρές δράσεις για το υπουργείο Περιβάλλοντος και αποκάλυψε πως θα υπάρχει πρόγραμμα «μαμούθ» για την ενεργειακή εξοικονόμηση στα σπίτια, το οποίος όπως χαρακτηριστικά είπε θα κάνει το Πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ οίκον να φαίνεται μικρό».

Τέλος, σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, μέσα στο καλοκαίρι θα παρουσιαστεί το Εξοικονομώ κατ’ οίκον 3 .