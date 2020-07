Πολιτική

Επικοινωνία Μητσοτάκη – Μέρκελ με φόντο τις τουρκικές προκλήσεις

Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε την Καγκελάριο της Γερμανίας για τις τελευταίες ενέργειες της Τουρκίας.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε χθες το απόγευμα επικοινωνία με την Καγκελάριο της Γερμανίας Άγκελα Μέρκελ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η κα Μέρκελ συνεχάρη τον Πρωθυπουργό για την επιτυχία της Ελλάδας αλλά και για τον εποικοδομητικό του ρόλο στην επιτυχή έκβαση των διαπραγματεύσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε την Καγκελάριο για τις τελευταίες ενέργειες της Τουρκίας».

Η Γερμανίδα Καγκελάριος είχε τηλεφωνική επικοινωνία το βράδυ της Τρίτης και με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.