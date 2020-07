Πολιτική

Αντι-NAVTEX Ελλάδας – Κύπρου η “απάντηση” στην Τουρκία

Σε εξέλιξη είναι ο διπλωματικός «πυρετός». Το διάβημα της Αθήνας, η απάντηση της Άγκυρας και η επικοινωνία Μέρκελ με Μητσοτάκη – Ερντογάν.

Με αντι-NAVTEX «απαντούν» Ελλάδα και Κύπρος στην NAVTEX που εκδόθηκε χθες από το σταθμό της Αττάλειας και δεσμεύει την περιοχή του Καστελόριζου για έρευνες. Ειδικότερα, σήμερα εκδόθηκε ναυτική οδηγία από τον υδρογραφικό σταθμό Ηρακλείου Κρήτης, η οποία ακυρώνει την NAVTEX που εξέδωσε ο σταθμός της Αττάλειας και έτσι απαγορεύεται να κάνει έρευνες στην περιοχή το τουρκικό πλοίο Oruc Reis.

Ανάλογη αντι-NAVTEX εξέδωσε και η Κύπρος, ενώ αναφέρεται ότι αρμόδιος σταθμός για την περιοχή είναι ο υδρογραφικός του Ηρακλείου.

Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες θέλουν το επίμαχο ερευνητικό πλοίο της Τουρκίας να βρίσκεται αρόοδου σε λιμάνι της Αττάλειας.

Η Αθήνα είχε προβεί σε διάβημα, μέσω της πρεσβείας στην Άγκυρα, εγείροντας παράλληλα το θέμα θέμα στην ΕΕ, στο ΝΑΤΟ και στον ΟΗΕ, καθώς και στις πρωτεύουσες των μονίμων μελών του ΣΑΗΕ.

Η απάντηση ήρθε σήμερα από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, μέσω του εκπροσώπου του οποίου, αναφέρεται ότι, η περιοχή που δεσμεύει με την NAVTEX για έρευνες με το τουρκικό ερευνητικό πλοίο Oruc Reis, είναι εντός της υφαλοκρηπίδας που έχει δηλώσει η Τουρκία στα Ηνωμένα Έθνη και στα οικόπεδα που έχει παραχωρήσει στην τουρκική εταιρία πετρελαίου.

Η Αθήνα κινείται με διπλωματική ψυχραιμία και είναι σε ετοιμότητα. Το βράδυ της Τρίτης, μάλιστα, ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε με την Γερμανίδα Καγκελάριο, την οποία ενημέρωσε για τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο, ενώ λίγο αργότερα, η Μέρκελ επικοινώνησε με τον Ταγίπ Ερντογάν.