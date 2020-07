Τεχνολογία - Επιστήμη

Ισχυρός σεισμός στην Αλάσκα

Προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στην Αλάσκα.

Σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών σημειώθηκε στη χερσόνησο της Αλάσκας σήμερα, ανακοίνωσε το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Από την πλευρά του το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS) ανέφερε ότι ο σεισμός ήταν 7,8 βαθμών, ενώ έχει εκδοθεί και προειδοποίηση για τσουνάμι.