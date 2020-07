Κοινωνία

Παρέσυρε και εγκατέλειψε μητέρα και παιδί

Οδηγός παράτησε στην άσφαλτο τραυματισμένους τη γυναίκα και το παιδί της.

Μία γυναίκα και το παιδί της παρασύρθηκαν από διερχόμενο όχημα το βράδυ της Τρίτης, με τον οδηγό να τους εγκαταλείπει στο σημείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 22:15, περίπου, το βράδυ της Τρίτης, στην οδό Βενιζέλου στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες μαύρη μοτοσικλέτα παρέσυρε τη μητέρα και την 8χρονη της που διέσχιζαν εκείνη τη στιγμή το δρόμο.

Ο οδηγός του οχήματος μόλις αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης, ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε, εγκαταλείποντας τα θύματά του.

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν άμεσα Αστυνομία και ΕΚΑΒ, που μετέφερε την τραυματισμένη μητέρα στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας και το παιδί της στο Καραμανδάνειο.

Από την Τροχαία Πατρών σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του οδηγού, ενώ διενεργούνται έρευνες για τον εντοπισμό του.

