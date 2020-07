Life

“Καλοκαίρι Μαζί”: Η “έφοδος” του Γιώργου Παπαδάκη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίσκεψη- έκπληξη έκανε ο «πατέρας» της πρωινής τηλεοπτικής ζώνης. Το… άγχος των παρουσιαστών.