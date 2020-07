Κοινωνία

Επανέναρξη των απελάσεων μετά το άνοιγμα των συνόρων (εικόνες)

Ξεκίνησαν οι πρώτες απελάσεις παράνομων μεταναστών στην χώρα προέλευσης μετά το άνοιγμα των συνόρων λόγω Covid –19.

Πραγματοποιήθηκε αργά χθες το απόγευμα από το αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”, η πρώτη πτήση με αναγκαστικές επιστροφές παράνομων μεταναστών Πακιστανικής υπηκοότητας στην χώρα καταγωγής τους. Η χθεσινή πτήση με επιστροφές ατόμων παράνομα εισελθόντων στην Ελληνική επικράτεια, αποτελεί την πρώτη από μία σειρά αναγκαστικών επιστροφών που θα ακολουθήσουν και εντάσσεται στον γενικότερο σχεδιασμό του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Στο αεροδρόμιο “Ελεύθεριος Βενιζέλος” βρέθηκε χθες το απόγευμα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, για να παρακολουθήσει την ενεργοποίηση των διαδικασιών επιστροφών με την απέλαση των παράνομων μεταναστών Πακιστανικής Υπηκοότητας στην χώρα καταγωγής τους. Επισημαίνεται ότι η επιστροφή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διακρατικής συμφωνίας Ελλάδας-Πακιστάν μέσω των κοινών ευρωπαϊκών πτήσεων. Υπενθυμίζεται ότι οι διαδικασίες επιστροφών και απελάσεων είχαν παγώσει τους τελευταίους 4 μήνες εξαιτίας των κλειστών συνόρων ως μέτρο προφύλαξης κατά της πανδημίας του Covid-19.

Συγκεντρωτικά στην χώρα μας οι αποχωρήσεις πραγματοποιούνται μέσα από επτά διαδικασίες. Αρχικά, μέσω των αναγκαστικών απελάσεων προς τρίτες χώρες -όπως συνέβη χθες το βράδυ-, των επιστροφών προς την Τουρκία, των επιστροφών βάσει της Κοινής Δήλωσης Ε.Ε.-Τουρκίας, τις οικειοθελείς αναχωρήσεις, τις εθελούσιες επιστροφές, μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και τέλος τις μεταφορές βάσει του κανονισμού υπ’ αριθμόν 604/2013 (Κανονισμός του Δουβλίνου). Στις αποχωρήσεις συμπεριλαμβάνονται και οι μετεγκατάσταση ασυνόδευτων ανηλίκων, χωρίς φυσικά να ταυτίζονται με τις παραπάνω διαδικασίες.

Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την διαδικασία των αποχωρήσεων το πρώτο εξάμηνο του 2020 σε σύγκριση με τα στοιχεία του αντίστοιχου εξαμήνου του 2019 είναι τα ακόλουθα:

Στο πρώτο εξάμηνο του 2020 ο συνολικός αριθμός των ατόμων που επέστρεψε στις χώρες προέλευσης ή μετεγκαταστάθηκε σε χώρες της Ε.Ε. ανήλθε σε 3.591. Αυτό το σύνολο αντιστοιχεί σε ποσοστό 36,7 % σε σχέση με τον αριθμό των αφίξεων που σημειώθηκαν το Α’ εξάμηνο της φετινής χρονιάς. Για το αντίστοιχο πρώτο εξάμηνο του 2019 η αναλογία αφίξεων- επιστροφών ήταν στο 35,6 %. Επισημαίνεται ότι πέρσι δεν ίσχυαν οι περιορισμοί εισόδου-εξόδου που υπήρχαν φέτος λόγω Covid – 19.

Επίσης, φέτος στο διάστημα από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο οι επιστροφές στην Τουρκία αυξήθηκαν κατά 75,95%. Δηλαδή, φέτος έγιναν 139 επιστροφές, ενώ πέρσι είχαν γίνει στο ίδιο διάστημα 79 επιστροφές.

Με δήλωση του ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης επεσήμανε τα εξής: “Η Ελλάδα εφαρμόζει μία αυστηρή, αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Μετά την αυστηρή φύλαξη των συνόρων που εφαρμόζουμε από τις αρχές Μαρτίου και την επιτάχυνση της διαδικασίας ασύλου, ξεκινήσαμε τις απελάσεις όσων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Με αγαστή συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και με την Πρεσβεία του Πακιστάν στην Αθήνα, ξεκίνησε χθες η πρώτη πτήση προς το Πακιστάν. Στόχος μας είναι φέτος να έχουμε 10.000 επιστροφές από την χώρα μας προς τις χώρες προέλευσης.“

Παρόντες στην διαδικασία απέλασης ήταν και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αεροδρομίου, Ταξίαρχος κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, Ταξίαρχος κ. Δημήτριος Δάβαλος, ο Αστυνομικός Διευθυντής κ. Νικόλαος Μανώλης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Πάτροκλος Γεωργιάδης και ο Υποδιοικητής της Υπηρεσίας Ασύλου κ. Γιάννης Σφυράκης.