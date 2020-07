Κοινωνία

Εντυπωσιακές εικόνες από άσκηση Ελλήνων και Αμερικανών των ειδικών δυνάμεων (βίντεο)

Επιχειρησιακή συνεκπαίδευση της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών και της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ σε Αιγαίο και Σαρωνικό.

Επιχειρησιακή συνεκπαίδευση προσωπικού της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ) και της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ [United States Special Operations Command (US SOCOM)] διεξήχθη στις περιοχές του βορείου και κεντρικού Αιγαίου, του Σαρωνικού Κόλπου, καθώς και στις εγκαταστάσεις της ΔΥΚ, από τη Δευτέρα 6 έως την Παρασκευή 17 Ιουλίου.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ, στην επιχειρησιακή εκπαίδευση συμμετείχαν σκάφη ανορθόδοξου πολέμου και ομάδες ειδικών επιχειρήσεων από τη ΔΥΚ, σκάφη CCM (Combat Craft Medium) και μία Μονάδα Ειδικών Επιχειρήσεων Ναυτικού (Naval Special Warfare Unit) από τη SOCOM, καθώς και μία κανονιοφόρος από τη Διοίκηση Πλοίων Επιτηρήσεως.

Η εν λόγω συνεκπαίδευση συνέβαλε στην εξάσκηση των συμμετεχόντων σε διαδικασίες και αντικείμενα Ειδικών Επιχειρήσεων καθώς και στην προαγωγή του επιπέδου συνεργασίας τους σε συμμαχικό πλαίσιο.