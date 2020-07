Life

Πρίγκιπας Τζορτζ: Νέες φωτογραφίες για τα γενέθλιά του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μητέρα του, Δούκισσα του Κέιμπριτζ, έμεινε πιστή στην παράδοσή της και έβγαλε φωτογραφίες τον πρωτότοκό της, για να τις μοιραστεί με τον κόσμο.

Με δύο φωτογραφίες του Πρίγκιπα Τζορτζ γιορτάζει το Παλάτι τα 7α γενέθλια του τρίτου διάδοχου του βρετανικού θρόνου.

Στις εικόνες, που τράβηξε η μητέρα του, Δούκισσα του Κέιμπριτζ, ο μικρός χαμογελά με εμφανές το κενό στα δόντια του..

Οι φωτογραφίες έχουν ληφθεί μέσα στον Ιούλιο, πιθανότατα στο σπίτι της οικογένειας.

Ο Γουίλιαμ και η Κέιτ είπαν ότι είναι «πανευτυχείς» που μοιράζονται τις φωτογραφίες.

Ο Τζορτζ μαζί με τα αδέλφια του και τους γονείς του, φωτογραφήθηκαν αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της καραντίνας, οπότε και συμμετείχαν σε εθελοντικά έργα.

Ο Πρίγκιπας Τζορτζ Αλεξάντερ – Λούι γεννήθηκε στις 22 Ιουλίου του 2013 και παρουσιάστηκε στο κοινό μία μέρα αργότερα.