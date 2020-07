Κοινωνία

Συναγερμός για φωτιά σε κατάστημα στον Πειραιά

Απεγκλωβίστηκαν δυο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας τους.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε ισόγειο υπό κατασκευή χώρο στον Πειραιά, στις οδούς Μαυρομιχάλη και Παλαμηδίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για υπό κατασκευή ισόγεια καφετέρια. Στον χώρο εγκλωβίστηκαν δύο άτομα, πιθανόν εργαζόμενοι, οι οποίοι απεγκλωβίστηκαν άμεσα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άντρας και μια γυναίκα νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στο Τζάνειο νοσοκομείο.

Στις προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς συμμετέχουν 5 οχήματα της Πυροσβεστικής με 15 πυροσβέστες.