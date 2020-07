Κόσμος

Κορονοϊός: Στην “πράσινη λίστα” της Ιρλανδίας η Ελλάδα

Η Ελλάδα μεταξύ των 15 χωρών της «πράσινης λίστας». Τι ισχύει για τα ταξίδια προς την Ιρλανδία.

Η ιρλανδική κυβέρνηση αίρει το μέτρο της 14ήμερης καραντίνας για τους ταξιδιώτες που εισέρχονται στην Ιρλανδία προερχόμενοι από 15 ευρωπαϊκές χώρες και περιοχές που περιλαμβάνονται στην «πράσινη λίστα».

Έτσι, οι αφίξεις από την Ελλάδα, την Μάλτα, την Φινλανδία, την Νορβηγία, την Ιταλία, την Ουγγαρία, την Εσθονία, την Λετονία , την Λιθουανία, την Κύπρο, την Σλοβακία, την Γροιλανδία, το Γιβραλτάρ, το Μονακό και το Σαν Μαρίνο δεν θα έχουν περιορισμούς στις κινήσεις τους.

Επιβάτες από χώρες υψηλού κινδύνου, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το γειτονικό της Ηνωμένο Βασίλειο υποχρεούνται να τίθενται σε καραντίνα 14 ημερών μετά την άφιξή τους στην Ιρλανδία.

Η λίστα θα επανεξετάζεται σε δεκαπενθήμερη βάση σύμφωνα με τις συστάσεις των αρμοδίων, ανάμεσά τους και ειδικοί του τομέα δημόσιας υγείας.

Η Ιρλανδία, με έναν από τους χαμηλότερους ρυθμούς μετάδοσης της Covid-19 , με 5 κρούσματα ανά 100.000 άτομα τις τελευταίες 14 ημέρες, αποφάσισε την άρση των περιορισμών για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από χώρες και περιοχές με ανάλογους ή χαμηλότερους ρυθμούς μετάδοσης της επιδημίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών Σάιμον Κόβενι προειδοποίησε ότι είναι πιθανή η εισαγωγή περαιτέρω, πέραν του μέτρου της 14ήμερης καραντίνας, ταξιδιωτικών περιορισμών για χώρες με υψηλό ρυθμό μετάδοσης.

«Εξετάζουμε χώρες που είναι πιθανόν να εξελιχθούν σε hot spot της Covid-19 τους επόμενους μήνες, ή περιοχές χωρών, και αναζητούμε τρόπους για να αντιμετωπίσουμε αυτό το ρίσκο», δήλωσε ο ιρλανδός υπουργός Εξωτερικών. Η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλει την διεξαγωγή τεστ για τον κορονοϊό πριν από την αναχώρηση ταξιδιωτών που προέρχονται από υψηλού ρίσκου χώρες για την Ιρλανδία.