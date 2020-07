Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πέθανε ασθενής στη Λέσβο

Αυξήθηκαν οι νεκροί από κορονοϊό στην Ελλάδα. Ακόμα ένας άνθρωπος έχασε την ζωή του και στην Θεσσαλονίκη.

Πέθανε σήμερα το πρωί ο 85χρονος ο οποίος νοσηλευόταν από την περασμένη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης.

Ο ηλικιωμένος όπως και ο γιός του, αλλά και ο εγγονός του, είχαν βρεθεί θετικοί στη νόσο του κορονοϊού covid 19.

Ας σημειωθεί ότι από την περασμένη Παρασκευή στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης εισήχθη με επιπλοκές στη υγεία του και ο γιός του 85χρονου. Ο οποίος χθες Τρίτη 21 Ιουλίου, κρίθηκε απαραίτητο να εισαχθεί για παραπέρα νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιδρύματος.

Εκτός του 85χρονου, υπέκυψε και ένας 90χρονος στην Θεσσαλονίκη,ο οποίος νοσηλευόταν με υποκείμενα νοσήματα στο νοσοκομείο.

Οι δυο αυτοί θάνατοι ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των νεκρών στην χώρα σε 199.